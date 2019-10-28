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Под цвет песка: ЗРК российского производства показали военные Египта 

ТК «Звезда» + ещё 14 2 часа назад
ЗРК российского производства показали военные Египта
Фото: Минобороны РФ
Российским военнослужащим продемонстрировали боевую технику ПВО Египта в африканской пустыне на учениях «Стрела дружбы-2019».
Десятки единиц боевой техники противовоздушной обороны Египетских вооруженных сил продемонстрировали российским зенитчикам на статическом показе в ходе совместного учениях «Стрела дружбы-2019» в Египте.
«Среди представленных военных образцов зенитные ракетные комплексы российского производства "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", С-125 "Печора" на гусеничных шасси, ЗРК "Куб" на колесной базе, переносные ЗРК "Игла-С", самоходные установки "Шилка-М4", а также военные внедорожники для стрелков-зенитчиков ПЗРК "Игла-С"», — рассказали в Минобороны России.
Вся военная техника имеет камуфлированный окрас песочного цвета для применения ее в условиях пустыни и полупустыни.
«Кроме того, командование ПВО Египта показало методический фильм о подготовке специалистов-зенитчиков и об оснащении военной техникой своей армии», — отметили в российском оборонном ведомстве.
Ознакомительные занятия прошли на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта под Каиром.
В совместных учениях от Министерства обороны Российской Федерации принимает участие более ста военнослужащих.
Совместное российско-египетское учение войск ПВО «Стрела Дружбы-2019» проводится в период с 26 октября по 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО Арабской Республики Египет.
Совместное учение организовано в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2019 год и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Крым наш , Министерство обороны , Египет
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