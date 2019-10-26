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Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 отбыли из ЮАР 

ТК «Звезда» + ещё 3 58 минут назад
Российские Ту-160 отбыли из ЮАР
Фото: МО РФ
В ВВС ЮАР назвали визит российских ракетоносцев «историческим днем» для Южно-Африканской республики и Африки в целом.
Утром в субботу, 26 октября, два российских стратегических ракетоносца Ту-160 вылетели с базы ВВС Южно-Африканской Республики Waterkloof, завершив таким образом первый в истории визит этих сверхзвуковых машин на юг Африки.
Самолеты прибыли в ЮАР в минувшую среду в составе авиаотряда ВКС РФ. Это событие состоялось в рамках заключенного летом 1995 года оборонными ведомствами обеих стран соглашения о военном партнерстве. В авиационную группу российских Военно-космических сил, помимо Ту-160, вошли воздушные суда военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан».
Прибытие российской авиации в Африку совпало с открытием в Сочи первого в истории саммита Россия — Африка. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду лидер ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что его страна привержена стратегическому партнерству с Россией и надеется на расширение связей по различным направлениям.
Заместитель командующего ВВС ЮАР генерал Мзаифани Инносент Бутелези, в свою очередь, назвал визит российских ракетоносцев «историческим днем» для Южно-Африканской республики и Африки в целом. Военачальник при этом подчеркнул, что данное событие продемонстрировало тесный характер взаимодействия России и ЮАР.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Владимир Путин , ЮАР
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