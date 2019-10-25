В ЛНР сбили беспилотник с неизвестным веществом на борту

Беспилотник с неизвестным веществом на борту сбили в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил РИА Новости представитель МЧС ЛНР.

Ранее в сводке МЧС за минувшие сутки сообщалось, что местные жители обнаружили возле водоема в подконтрольном ЛНР населенном пункте Обозное у линии соприкосновения белое порошкообразное вещество.

"Силами противовоздушной обороны республики была пресечена диверсия, направленная против мирного населения прифронтовых территорий", — сообщил представитель МЧС ЛНР, комментируя ситуацию.

Он уточнил, что в указанном районе был сбит беспилотный летательный аппарат.