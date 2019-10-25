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В ЛНР сбили беспилотник с неизвестным веществом на борту 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
В ЛНР сбили беспилотник с неизвестным веществом
Фото: РИА Новости
Беспилотник с неизвестным веществом на борту сбили в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил РИА Новости представитель МЧС ЛНР.
Ранее в сводке МЧС за минувшие сутки сообщалось, что местные жители обнаружили возле водоема в подконтрольном ЛНР населенном пункте Обозное у линии соприкосновения белое порошкообразное вещество.
"Силами противовоздушной обороны республики была пресечена диверсия, направленная против мирного населения прифронтовых территорий", — сообщил представитель МЧС ЛНР, комментируя ситуацию.
Он уточнил, что в указанном районе был сбит беспилотный летательный аппарат.
"В данный момент, вещество изъято специалистами МЧС и отправлено на исследование в соответствующую лабораторию, на месте падения беспилотного летательного аппарата проведены все необходимые мероприятия по очистке местности", — дополнил представитель МЧС ЛНР.
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Теги:
Оружие , Армия , Происшествия , МЧС , РИА Новости
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