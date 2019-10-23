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Захар Прилепин выступил против легализации оружия в России: я принципиально не держу его дома 

Говорит Москва 38 минут назад
Прилепин высказался о легализации оружия в России
Фото: РИА Новости
В эфире «Говорит Москва» писатель и майор Вооружённых сил ДНР раскритиковал предложение разрешить продажу боевых средств.
«У меня позиция простая и очень консервативная: я не хочу, чтобы оружие было вокруг меня и вокруг моих детей. В общем, чем меньше в жизни оружия, тем лучше для всех. Опыт связан не только с горячими точкам. 6 лет я работал в МВД, в том числе, в ОМОНе. По моим наблюдениям, оружие чаще достаётся людям не вполне адекватным, а используют они его с гораздо большей лёгкостью, чем люди, которые якобы будут бороться за свою безопасность. Любой пьяный дурак лучше пользуется оружием, чем моя дочь или моя жена. Это объективно так. И меня никакая статистика, которую периодически предлагают сторонники легалайза, она меня не убеждает ни в чём. Я не хочу оружия видеть».
Прилепин отметил, что он не хранит оружие дома.
«Ничего у меня дома нет. То оружие, которое проходило через мои руки, оно остаётся в тех местах, где я им пользовался. Где-то у меня было охотничье ружьё, но сам я не стреляю, не охочусь, ни в животных, никуда».
Ранее в интервью журналисту Алексею Пивоварову Захар Прилепин признался, что «управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах».
«Эти люди просто умерли и похоронены. Они лежат в земле. Просто убиты. Их много. В целом по донецким батальонам по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Все, что мы делали — это полный, голимый беспредел. Меня даже смешит, что меня считают фейковым полевым командиром. Никто, ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько я», — рассказал писатель о боях в составе войск ополченцев.
Захар Прилепин с октября 2016 года по июль 2018 года был заместитель командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР. Экс-глава самопровозглашённой республики Александр Захарченко присвоил писателю звание майора в 2017 году.
Дискуссии о легализации оружия в России ведутся регулярно. Они находят как противников, так и сторонников. ЛДПР в 2011 году вносило инициативу о проведении референдума на этот счёт.
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Комментарии
Оружие , Общество , Захар Прилепин , Александр Захарченко , Алексей Пивоваров , ЛДПР , МВД , Москва
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