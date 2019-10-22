Ядерный щит России надо проверить на прочность

Ядерный щит России потребовал проверки на прочность

На маневрах «Гром-2019» случилась техническая осечка, одна из баллистических ракет Р-29Р после залпа не улетела в условного противника, а осталась в шахте субмарины. Ставит ли такая осечка под сомнение надежность ядерного сдерживания у ВС РФ ? И почему на том же учении ни разу не запустили новую ракету «Булава»?

В ходе стратегического командно-штабного учения «Гром-2019» атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», который находился в Охотском море, не смог провести второй из двух запланированных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-29Р. Инцидент произошел