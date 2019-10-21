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Американские СМИ рассказали о советской разработке, напугавшей НАТО 

РИА Новости + ещё 1
«Напугал США и НАТО»: о военной разработке СССР
Фото: © РИА Новости / Скрынников
Самый быстрый истребитель в мире МиГ-25, стоящий на вооружении российских ВКС, напугал США и НАТО, когда его только разработали, пишет портал We Are The Mighty.
Издание отмечает, что военная машина, созданная еще в СССР более 50 лет назад, выглядит громоздкой в сравнении с истребителями четвертого и пятого поколения, и ему не достает лоска Миг-29 и еще более "зловещих" F-35, F-22 и Су-57. Кроме того, портал сравнивает наружность МиГ-25 с грузовым фургоном.
Подчеркивается, что советские разработчики оснастили истребитель двумя турбореактивными двигателями, которые позволили летательному аппарату разгоняться до скорости 2,8 маха и даже до 3,2 маха, если пилоты готовы были подвергнуть двигатели риску. Эта разработка, добавляет издание, "напугала США и остальных членов НАТО", поскольку МиГ-25 был не только "до жути" быстрый и мощный — его конструкция предполагала, что он может быть очень маневренным, а к этому западные инженеры лишь стремились.
Однако после того, как в 1976 году советский летчик Виктор Беленко угнал истребитель в Японию и передал иностранным властям летательный аппарат, американские специалисты выяснили, что самолету не достает РЛС для обнаружения и поражения низколетящих целей, из-за чего пилоты не могли одновременно видеть самолеты противника перед и под собой. Поэтому, пишет издание, им приходилось спускаться для сражения с другими истребителями, и в этом случае они теряли преимущество от высокой скорости из-за недостаточной маневренности.
В заключении портал пишет, что истребитель Миг-25 до сих пор остается самым быстрым в мире, а теперь он еще и оснащен арсеналом, который может "испарить слезы на лице пилотов", однако, по мнению автора статьи, это не имеет значения, поскольку в небе ему "не с чем сражаться".
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Оружие , Армия , Войска , Виктор Беленко , НАТО , США
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