«Росатом» рассекретил уникальные материалы

«Росатом» рассекретил поручение о создании первой советской атомной бомбы

Госкорпорация "Росатом" опубликовала рассекреченное поручение о создании советской атомной бомбы, данное первому отечественному ядерному центру — Конструкторскому бюро №11 (КБ-11) во исполнение постановления правительства СССР в июне 1946 года.

"Росатом" начал публикацию уникальных рассекреченных архивных материалов об истории отечественной отрасли, 75-летие которой будет отмечаться в 2020 году. На портале "История Росатома" в специальном разделе "Российской атомной отрасли — 75 лет" выложены факсимиле (изображение) архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР. Многие из этих документов ранее не публиковались.

Среди таких материалов — поручение, данное первым руководителем атомной отрасли Борисом Ванниковым директору КБ-11 Павлу Зернову по постановлению совета министров СССР от 21 июня 1946 года. В том постановлении Совмин обязал КБ-11 "создать под научным руководством Лаборатории №2 реактивный двигатель "С" (РДС) в двух вариантах с применением тяжелого топлива (С-1) и с применением легкого топлива (С-2)". Само постановление правительства было опубликовано ранее, но поручение непосредственному исполнителю этих работ представлено впервые.

"Реактивным двигателем "С" в целях сохранения секретности тогда именовалась атомная бомба. "Тяжелым топливом" назывался оружейный плутоний, а "легким топливом" — оружейный уран. КБ-11 был главной конструкторской организацией по созданию атомной бомбы (сейчас это Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове в Нижегородской области). Лаборатория №2 Академии наук СССР была научным штабом советского атомного проекта (ныне это Курчатовский институт ).

Помимо плана и сроков выполнения работ Ванников в конце поручения сообщает, что совет министров "обязал И. В., П. М. и Ю. Б. " ежемесячно докладывать о ходе работ в КБ-11. Это были инициалы научного руководителя атомного проекта СССР Игоря Васильевича Курчатова , директора КБ-11 Павла Михайловича Зернова и главного конструктора, научного руководителя КБ-11 Юлия Борисовича Харитона.

В ходе атомного проекта было решено сосредоточить усилия на создании бомбы РДС-1 на основе оружейного плутония. Испытание атомного заряда для РДС-1 успешно состоялось 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.

Российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать ряд организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности и реализации атомного проекта СССР.

В тот день председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин подписал постановление о создании специального комитета при ГКО. Новый орган наделили полномочиями по привлечению любых ресурсов, имевшихся в распоряжении правительства СССР, к работам по атомному проекту. Главой спецкомитета был назначен зампредседателя ГКО и совета народных комиссаров СССР, нарком внутренних дел Лаврентий Берия

Тем же постановлением предусматривалось создание штаба советской атомной промышленности — первого главного управления при СНК СССР. Первым руководителем ПГУ стал народный комиссар боеприпасов Борис Ванников. Впоследствии ПГУ было преобразовано в министерство среднего машиностроения СССР — прославленный Минсредмаш. В российской истории его преемником был Минатом. Сейчас всеми ядерными активами страны управляет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", созданная в 2007 году на базе одноименного федерального агентства.

Атомная отрасль России сейчас представляет собой комплекс из около 400 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тысяч человек. В структуре отрасли — предприятия ядерного оружейного комплекса, ядерного топливного цикла, атомного машиностроения и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав "Росатома" входит единственный в мире атомный ледокольный флот.