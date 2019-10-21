Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой

О сбое на стратегических учениях «Гром-2019» сообщила принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». По данным издания, атомной подводной лодке К-44 «Рязань» не удалось произвести пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р.

Информация о нештатной ситуации была получена журналистами от источника в Министерстве обороны России . Согласно слов собеседника издания, экипаж субмарины, вооруженной двумя баллистическими ракетами, сумел произвести пуск только одной из них. Второй снаяряд осталась на борту подлодки из-за отказа системы, передающей команду запуска. В результате «Рязань» вернулась в порт с одной ракетой на борту.

Обстоятельства инцидента будет выяснить специальная комиссия, состоящая из экспертов командования Тихоокеанского флота и Главного штаба ВМФ.

Масштабные учения «Гром-2019», в рамках которых должны быть протестированы основные компоненты ядерной триады РФ, предполагали запуск 16 межконтинентальных ракет. В манёврах планировалось участие 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых ракетных установок, 105 летательных аппаратов, 15 надводных кораблей и пяти подводных лодок.

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-29Р впервые была выпущена в СССР в 1977 году. Эксперты отмечают, что ранее ее устанавливали на подлодках проката «Кальмар», большинство из которых на сегодняшний день утилизированы. «Рязань» — последняя субмарина подобного типа.