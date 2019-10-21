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Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой 

Рамблер + ещё 1 2 минуты назад
О сбое на стратегических учениях «Гром-2019» сообщила принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». По данным издания, атомной подводной лодке К-44 «Рязань» не удалось произвести пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р.
Информация о нештатной ситуации была получена журналистами от источника в Министерстве обороны России. Согласно слов собеседника издания, экипаж субмарины, вооруженной двумя баллистическими ракетами, сумел произвести пуск только одной из них. Второй снаяряд осталась на борту подлодки из-за отказа системы, передающей команду запуска. В результате «Рязань» вернулась в порт с одной ракетой на борту.
Обстоятельства инцидента будет выяснить специальная комиссия, состоящая из экспертов командования Тихоокеанского флота и Главного штаба ВМФ.
Масштабные учения «Гром-2019», в рамках которых должны быть протестированы основные компоненты ядерной триады РФ, предполагали запуск 16 межконтинентальных ракет. В манёврах планировалось участие 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых ракетных установок, 105 летательных аппаратов, 15 надводных кораблей и пяти подводных лодок.
Межконтинентальная баллистическая ракета Р-29Р впервые была выпущена в СССР в 1977 году. Эксперты отмечают, что ранее ее устанавливали на подлодках проката «Кальмар», большинство из которых на сегодняшний день утилизированы. «Рязань» — последняя субмарина подобного типа.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журнал National Interest назвал российскую подводную лодку «Юрий Долгорукий» «отжиме судного дня». Подлодка может развивать надводную скорость в 15 узлов, подводную — в 29, рабочая глубина ее погружения составляет 400 метров, предельная — 450, наибольшая длина — 170 метров, ширина — 13,5 метра. «Юрий Долгорукий» вооружен шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра и 16 баллистическими ракетами «Булава».
Комментарии426
Оружие , Армия , Видео , Войска , Юрий Долгорукий , Демьян Кудрявцев , Министерство обороны , Ведомости
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