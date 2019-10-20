«Нет шансов»: эксперт оценил «мощное» оружие Украины

Россия на десятилетия опережает Украину в разработке вооружений, поэтому у Киева нет ни малейшего конкурентного шанса. Так считают в Центре анализа международной торговли оружием (ЦАМТО), передает РИА Новости.

Ранее один их украинских экспертов заявил, что новые оружейные разработки Киева способны конкурировать с российскими и дать «мощный ответ войскам Путина». Он заявил, что украинские реактивные снаряды «Тайфун» имеют дальность стрельбы на 20 километров больше, чем система «Град». Также он упомянул систему «Гром-2», разрабатываемую в рамках проекта IT-артиллерии.

В ответ директор ЦАМТО Игорь Коротченко заявил, что система "Град" была разработана несколько десятилетий назад, еще во времена СССР.

«Если Украина собирается конкурировать с советскими разработками, то флаг ей в руки. Россия по всем параметрам настолько опережает Украину в области разработки новейших вооружений, что у Украины нет никаких шансов», — сказал Коротченко.

По словам эксперта, Киев утратил компетенцию в разработке вооружений в 2014 году, разорвав кооперационные связи с Россией.

«ВПК Украины деградирует. Надо учесть, что еще с советских времен оружейные заводы Украины были частью кооперации. Советская Украина была компетентна в области разработки авиадвигателей и бронетанковой техники, а также морских газотурбинных двигателей для военных кораблей. С тех пор Украина потеряла компетенции» — заявил эксперт.

Он привел в пример новый украинский миномет «Молот», который ввиду низкого качества взорвался на полигоне, убив нескольких военных.

«Кроме хвастливых заявлений, низкопробного пиара Украина больше ни на что не способна», — добавил Коротченко.