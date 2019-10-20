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Полковник в отставке объяснил, почему самый опасный корабль России не поможет в конфликте с США 

Ura.Ru 25 минут назад
Введение в строй атомного крейсера «Адмирал Нахимов» никак не скажется на изменении морского баланса сил между Россией и США, считает полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с «URA.RU» эксперт объяснил, почему оценки американских журналистов, назвавших корабль «самым опасным оружием российского флота», являются неточными.
«У США 11 авианосных ударных группировок. У нас — ни одной. Поэтому говорить о том, что американцы будут сильно озабочены введением в строй нашего крейсера, — это просто попытка накрутить волну. Один крейсер, даже самый мощный, погоды не сделает», — считает Литовкин.
По мнению эксперта, для усиления «Адмирала Нахимова» необходим комплекс боевых кораблей, в том числе судна, которые занимаются воздушной и противокорабельной защитой главного крейсера, несущего на себе ударные самолеты и самолеты-разведчики.
В разговоре с агентством Литовкин также отметил, что значимость военного флота для России и США исторически является разной:
«Россия — континентальная держава, а США — океанская. Экономика Соединенных Штатов, кстати, как и экономика Китая, исторически зависит от морских путей. Для нас обстановка в море уже не так важна», — заключил Литовкин.
Ранее журнал Military Watch назвал «Адмирал Нахимов» самым опасным оружием ВМФ России. Эксперты отметили, что гиперзвуковые ракеты, которыми оснащен крейсер, представляют серьезную угрозу для военной инфраструктуры любого противника. Введение в строй «Адмирала Нахимова» запланировано на 2022 год — с 1999 года судно находится на ремонте.
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Комментарии21
Оружие , Армия , Виктор Литовкин , США
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