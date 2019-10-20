Как действует смертоносное оружие подлодок

Посылка из глубин. Как действует самое смертоносное оружие подлодок

Скрытные, мощные, дальнобойные — баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) остаются главной ударной силой флотов ядерных держав. В США более половины всех стратегических боезарядов развернуты на атомных субмаринах. Россия полагается в основном на "сухопутные" межконтинентальные ракеты, однако БРПЛ списывать тоже не спешит. О том, как развивался этот вид вооружений и почему за ним будущее, — в материале РИА Новости.

Первый пуск

Идея размещения баллистических ракет на подводных носителях созрела в умах советских оружейников к середине 50-х. СССР и США спешно разрабатывали новые средства доставки ядерного оружия на территорию противника. К тому времени еще не производили серийных межконтинентальных ракет, однако обе стороны накопили немалый опыт строительства ракет средней дальности. Новая концепция предусматривала их размещение на борту субмарин, которые скрытно подходили бы к побережью неприятеля и давали сокрушительный залп.

Осенью 1954-го с полигона Капустин Яр стартовала первая морская ракета Р-11ФМ — модификация "сухопутной" Р-11. Спустя год доведенную до ума БРПЛ впервые в истории запустили с борта подводной лодки Б-67. Она пролетела всего 250 километров, но этого хватило, чтобы понять: у ядерного оружия на подлодках большое будущее. СССР обзавелся новыми возможностями для нанесения ударов по территории Западной Европы и США.

У ранних БРПЛ, как советских, так и американских, имелся один существенный недостаток. Лодки могли стрелять ими только из надводного положения. Вдобавок много времени уходило на подготовку к старту. Это делало стратегические субмарины легкими мишенями для авиации и надводных кораблей.

Первой советской ракетой с подводным стартом стала Р-21, принятая на вооружение в 1963-м. По тем временам это был настоящий прорыв. Дальность полета составила 1300 километров при оснащении головной части мощностью в одну мегатонну и 1600 километров — с боеголовкой мощностью 800 килотонн. Инерциальная система управления с улучшенными характеристиками обеспечивала коэффициент вероятного отклонения в 2,8 километра. Однако главным достоинством ракеты стала возможность пуска с глубины 40 метров.

"Мокрый" против "сухого"

Несмотря на достойные характеристики, Р-21 значительно уступала американским ракетам "Поларис-А1" (дальность 2200 километров) и "Поларис-А2" (2800 километров). Чтобы ликвидировать отставание, потребовался новый носитель. Спустя несколько лет СССР испытал Р-27, способную забросить мегатонный ядерный заряд на расстояние до 3000 километров.

Пуск осуществлялся посредством так называемого "мокрого старта". В нижней части Р-27 был расположен специальный переходник, с помощью которого она стыковалась со стартовым столом. При подготовке происходил наддув баков, в шахту поступала вода, давление уравнивалось с забортным. Затем открывалась крышка и включался маршевый двигатель.

"Мокрым стартом" отличались все отечественные жидкостные БРПЛ. Однако у этого метода есть недостатки. Заполнение шахт водой занимает время и создает акустический шум. Если субмарину преследует противолодочный корабль, он способен ее быстро запеленговать и уничтожить.

Твердотопливные ракеты хороши тем, что могут выполнять "сухой старт". Они выстреливаются из шахты пороховым зарядом, а двигатель включается уже над поверхностью воды. Этот способ — более тихий и быстрый, благодаря чему шансы на успешный пуск резко возрастают. К твердотопливным относятся советские БРПЛ Р-31 с дальностью до 4200 километров и Р-39 (8250 километров), а также новейшая Р-30 "Булава" (9300 километров).

Для "Дельфинов" и "Бореев"

Сегодня на российских атомоходах используется несколько типов баллистических ракет.

Во-первых, это жидкостные двухступенчатые Р-29Р, которыми вооружена последняя оставшаяся в строю лодка проекта 667БДР "Кальмар" — К-44 "Рязань". Эти ракеты могут забросить три боевых блока по 200 килотонн на дальность 6500 километров.

Во-вторых, в арсенале ВМФ остается семейство жидкостных трехступенчатых ракет Р-29РМ. Ими вооружены шесть "стратегов" проекта 667БДРМ "Дельфин" — К-51 "Верхотурье", К-84 "Екатеринбург", К-114 "Тула, К-18 "Карелия", К-407 "Новомосковск" и находящийся в ремонте К-117 "Брянск". На каждой лодке — по 16 шахт.

Р-29РМ приняли на вооружение более 30 лет назад и несколько раз модернизировали. Последняя модификация — "Синева" — улетает на 11 550 километров. Боевая часть — до десяти блоков индивидуального наведения мощностью 100 килотонн каждый или четыре боеголовки по 500 килотонн с аппаратурой преодоления ПРО.

Наконец, самые современные стратегические атомоходы — три лодки проекта 955 "Борей" — К-535 " Юрий Долгорукий ", К-550 " Александр Невский " и К-551 "Владимир Мономах" — вооружены твердотопливными баллистическими ракетами Р-30 "Булава". Кроме того, под эту БРПЛ переоборудовали тяжелый подводный крейсер " Дмитрий Донской " — последний представитель проекта 941. Он несет 20 ракет, "Бореи" — по 16. "Булаву" ввели в строй в 2018-м после почти 15 лет испытаний.

"Булава" доставляет шесть боевых блоков индивидуального наведения по 150 килотонн каждый. Коэффициент вероятного отклонения не превышает 350 метров.

К достоинствам новой БРПЛ можно отнести короткий разгонный активный участок. Считается, что именно на нем ракеты максимально уязвимы для средств ПРО. Кроме того, "Булава" может маневрировать при разгоне, что защищает ее от кинетических перехватчиков, рассчитанных на обычные баллистические траектории.