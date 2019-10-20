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Украинский эксперт: у нас есть новое оружие, способное дать отпор России 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
«Способы дать ответ войскам Путина»: об оружии Украины
Фото: ukroboronprom.com.ua
Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, заявил изданию "Апостроф", что новые оружейные разработки Украины вполне способны конкурировать с российскими.
Как отметил Згурец, данные разработки способны дать "мощный ответ войскам Путина".
Эксперт в качестве примера упомянул семейство реактивных снарядов "Тайфун", которые, по заверениям эксперта, могут поражать цели на 20 километров дальше, нежели реактивная система залпового огня "Град".
Также Згурец рассказал о системе управления комплексом "Гром-2", разрабатываемой в рамках проекта IT-артиллерии — программного обеспечения, которое способно превратить системы поражения в ударно-разведывательные комплексы.
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Оружие , Армия , Войска , Сергей Згурец
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