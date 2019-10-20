В РФ оценили шансы новых поставок оружия в Турцию

В России оценили шансы новых поставок ракетных систем в Турцию

«У Анкары опцион есть, она вправе реализовать его», — сказал он, отметив, что Турция выбрала С-400 и отстояла свое право закупить эту систему, несмотря на давление со стороны США. Борисов уточнил, что у Москвы «есть связи с Анкарой по ЗРК "Панцирь"».

Борисов также добавил, что нельзя исключать вариант, при котором Турция решит остановить свой выбор на российской боевой авиации. По его словам, на это указывает неподдельный интерес, который продемонстрировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , однако выбор Анкары будет основан на многих факторах, включая дальнейшее развитие взаимоотношений с США.

27 августа Эрдоган, осматривая истребитель пятого поколения Су-57 на авиасалоне МАКС, спросил российского коллегу Владимира Путина , летает ли данный самолет и можно ли его купить. На оба вопроса глава государства ответил утвердительно.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину чего покроет российский кредит. Поставки ЗРС в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения через С-400 «Триумф» утечки данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре таких самолетов. Всего Турция должна была получить более ста истребителей.