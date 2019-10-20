Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ назвали «самый опасный военный корабль России» 

РИА Новости + ещё 3
Какой военный корабль РФ сочли «самым опасным»
Фото: © РИА Новости / Юрий Кавер
Журнал Military Watch оценил оснащение атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", который должен поступить на вооружение ВМФ России в 2021 году.
Отмечается, что обновленный военный корабль оснастят внушительным арсеналом крылатых ракет и продвинутой системой ПВО (адаптированного под корабли ЗРК С-400), новыми системами радиоэлектронной борьбы, зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Кортик" и ЗРК "Редут".
По информации издания, главным противокорабельным оружием крейсера станет ракета "Циркон". Она будет поражать цели на скорости около восьми чисел Маха на расстоянии до тысячи километров. Это позволит ей превзойти "Гарпун" — основную противокорабельную ракету ВМС США.
"Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России", — пишет издание.
Благодаря своим ядерным силовым установкам, "Адмирал Нахимов" сможет длительное время работать вдали от побережья России.
ТАРКР "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" до 1992 года назывался "Калинин". Его заложили 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 года корабль спустили на воду. 30 декабря 1988 года он пополнил боевой состав ВМФ России. 22 апреля 1992 года корабль переименовали в "Адмирала Нахимова".
Спецназ взял штурмом дом вора в законе
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии63
Оружие , Армия , Войска , ВМФ России , Балтийский завод
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Способы дать ответ России: о новом оружии Украины
Способы дать ответ России: о новом оружии Украины49
ЧП в Красноярском крае: пропавших ищут
ЧП в Красноярском крае: пропавших ищут17
Серьезное нарушение: В ООН обеспокоились из-за виз
Серьезное нарушение: В ООН обеспокоились из-за виз2
В РФ оценили шансы новых поставок оружия в Турцию
В РФ оценили шансы новых поставок оружия в Турцию5
«Странная»: Раскрыты подробности о семье девочки-маугли
«Странная»: Раскрыты подробности о семье девочки-маугли1
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
04:45
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Политика
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
03:38
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
Армия Оружие
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Москва может оставить Минск без кредита
01:57
Москва может оставить Минск без кредита
Политика СНГ
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
00:59
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Общество
Грузия обвинила Россию в провокации
10:02
Грузия обвинила Россию в провокации
В мире Политика
Россия сделала поблажку для украинцев
03:15
Россия сделала поблажку для украинцев
Политика Общество
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
01:00
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение