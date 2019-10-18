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«Ростех» разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах 

BFM.RU 47 минут назад
«Ростех» разрабатывает оружие в новых калибрах
Фото: ТАСС
Госкорпорация «Ростех» ведет разработку стрелкового оружия в новых калибрах. Об этом ТАСС сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.
«Стрелковые предложения есть конечно. У нас есть опытно-конструкторские работы по новым стрелковым калибрам», — сказал Абрамов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он не уточнил, о каких образцах и калибрах идет речь.
Абрамов добавил, что специалисты внимательно следят за мировыми тенденциями развития обычных вооружений. «Война становиться очень умной, и к этой войне надо быть готовым. Мы знаем не только нашу стратегию, но и военное стратегию американцев. Понимание заделов у на есть», — пояснил Абрамов.
Ранее Минобороны США обнародовало подробности национальной программы перевооружения Next Generation Squad Weapons (NGSW). В русле этой кампании основной стрелковый калибр 5,56 мм в армии Соединенных Штатов будет заменен на боеприпасы калибра 6,8 мм.
По мнению коллектива авторов из 3-го ЦНИИ российского военного ведомства в перспективе возможен отказ от применения в Сухопутных войсках оружия калибра 5,45 мм из-за недостаточного пробивного действия пуль по живой силе в современных средствах индивидуальной защиты.
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Комментарии
Оружие , Армия , Министерство обороны , Ростех
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