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Защищающие границы России корабли оказались обездвижены 

Lenta.ru 40 минут назад
В 2018-2019 годах на дальневосточных патрульных катерах Погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ) несколько раз происходили остановки двигателей, сообщил Mil.Press FlotProm источник в промышленных кругах.
По словам собеседника, инциденты спровоцированы неполадками в электронном управлении аккумуляторной системы топливоподачи Common Rail (CR) корабельных дизельных двигателей. Источник отметил, что подобное недопустимо, особенно для Военно-морского флота (ВМФ), выполняющего оперативные спецзадачи.
Другой собеседник издания отметил, что «система Common Rail уязвима на механическом уровне и в части отказов и неисправностей электронного оборудования», а нередко сбои в работе двигателя связаны с неполадками форсунок и топливного насоса высокого давления (ТНВД).
Источник из Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ (Санкт-Петербург) заметил, что электронные системы дизелей с CR все еще уязвимы для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) потенциального противника. По его словам, в настоящее время российские военные обходят данное затруднение, «используя надежные и простые, хотя часто более габаритные агрегаты».
«Вместе с тем, потребность в российских высокооборотниках мощностью в 1 000 — 2 000 киловатт огромна. Поэтому перспективы у ДМ185 и подобных двигателей есть, если производители справятся с импортозамещением иностранных комплектующих. Сейчас их доля на ряде перспективных высокооборотных дизелях составляет 50-85 процентов», — сказал собеседник.
Инженер дизелестроительного завода «Звезда» (Санкт-Петербург) рассказал Mil.Press FlotProm, что «при должном экранировании помехи уже не так страшны системе CR», а «системы управления дизелями жестко тестируют на электромагнитную совместимость».
В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей и вертолетов.
В электронное управление аккумуляторной системы топливоподачи CR интегрированы, например, первичные датчики (в частности, температуры, давления и положения валов), блок управления, форсунки, сама топливная рампа-аккумулятор давления топлива, насосы и клапаны. Подобное решение обеспечивает увеличение мощности и крутящего момента, что приводит к экономии средств, высокому коэффициенту полезного действия (КПД), экологичности и сокращению массогабаритных характеристик. Недостатками CR считаются ограниченные ресурсные показатели и требовательность к топливу.
Высокооборотный дизель ДМ185, созданный в нескольких модификациях «Уральским дизель-моторным заводом» (Екатеринбург), совмещает топливную систему немецкой компании Bosch и российскую систему управления. Дизелем планировалось заменить ДМ-21, устанавливаемые, в частности, на современные атомные подводные лодки (АПЛ).
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Комментарии5
Оружие , Армия , Видео , Юрий Борисов , ФСБ , Завод "Звезда" , Уральский дизель-моторный завод , Санкт-Петербург
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