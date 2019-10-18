Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

National Interest рассказал о «настоящем» российском оружии «Судного дня» 

РИА Новости 45 минут назад
«Российское оружие Судного дня» назвали в США
Фото: РИА Новости
Журнал National Interest рассказал о новом российском атомном подводном крейсере стратегического назначения "Юрий Долгорукий", назвав ее "настоящим оружием Судного дня".
В пример приводится успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке на расстояние примерно 3500 миль в конце мая прошлого года.
"Булава" имеет необычно мелкую траекторию полета, что затрудняет ее перехват. 40-тонные ракеты могут увернуться от порядка сорока ударов ПВО.
Сравнивая российский подводный крейсер с аналогами, эксплуатируемыми США, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, журнал отмечает, что он сумеет выполнить свою задачу — разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе.
Головной корабль проекта 955 "Борей" — крупнейший современный ракетный подводный крейсер стратегического назначения российского флота. Он соответствует классу SSBN и предназначен для замены семи ее ПЛАРБ советского образца класса Delta.
Восьми подводных лодок класса "Борей" достаточно, чтобы они одновременно могли патрулировать для сдерживания Тихий и Северный Ледовитый океан.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии2
Оружие , Армия , Войска , Юрий Долгорукий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США объяснили инцидент с дипломатами в России
США объяснили инцидент с дипломатами в России10
Эрдоган резко ответил Трампу в Twitter
Эрдоган резко ответил Трампу в Twitter75
Защищающие границы РФ корабли оказались обездвижены
Защищающие границы РФ корабли оказались обездвижены151
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Горбачев рассказал об обращении к Путину72
Захарченко в последнем слове вспомнил «Игру престолов»
Захарченко в последнем слове вспомнил «Игру престолов»14
Видео
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
00:14
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
Политика Образование
Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»
01:50
Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»
Шоу-бизнес
Полковнику-миллиардеру смягчили приговор
01:14
Полковнику-миллиардеру смягчили приговор
Происшествия
Появились подробности сделки США и Турции
00:50
Появились подробности сделки США и Турции
В мире
США и Турция приняли решение по Сирии
02:02
США и Турция приняли решение по Сирии
Армия В мире
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
00:37
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение