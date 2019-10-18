«Российское оружие Судного дня» назвали в США

National Interest рассказал о «настоящем» российском оружии «Судного дня»

Журнал National Interest рассказал о новом российском атомном подводном крейсере стратегического назначения " Юрий Долгорукий ", назвав ее "настоящим оружием Судного дня".

В пример приводится успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке на расстояние примерно 3500 миль в конце мая прошлого года.

"Булава" имеет необычно мелкую траекторию полета, что затрудняет ее перехват. 40-тонные ракеты могут увернуться от порядка сорока ударов ПВО.

Сравнивая российский подводный крейсер с аналогами, эксплуатируемыми США, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, журнал отмечает, что он сумеет выполнить свою задачу — разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе.

Головной корабль проекта 955 "Борей" — крупнейший современный ракетный подводный крейсер стратегического назначения российского флота. Он соответствует классу SSBN и предназначен для замены семи ее ПЛАРБ советского образца класса Delta.

Восьми подводных лодок класса "Борей" достаточно, чтобы они одновременно могли патрулировать для сдерживания Тихий и Северный Ледовитый океан.