Какой ракетой Украина напугает Россию

Sohu (Китай): Украина разрабатывает сверхзвуковую противокорабельную ракету, чтобы контролировать Черное море

Sohu (Китай) , эта ракета должна создать угрозу «гегемонии» Специалисты украинского конструкторского бюро «Южное» представили макет сверхзвуковой ракеты «Молния», отметив, что ее характеристики лучше, чем у российской Х-31. У Украины с ней связаны высокие ожидания, утверждает, эта ракета должна создать угрозу «гегемонии» России на Черном море.

С 8 по 11 октября в Киеве проходила выставка «Оружие и безопасность-2019», на которой специалисты украинского конструкторского бюро «Южное» представили макет сверхзвуковой ракеты «Блискавка» («Молния») и официально рассекретили программу разработки сверхзвуковых противокорабельных ракет большого радиуса действия. Специалисты бюро также подробно рассказали о прогрессе, достигнутом при разработке новой ракеты, утверждая, что ее заявленные характеристики значительно выше российского аналога Х-31.

Хотя точные массогабаритные характеристики ракеты пока остаются неизвестными, один из конструкторов отметил, что в целом российская противокорабельная ракета Х-31 и украинская «Молния» равны по своим возможностям, однако последняя развивает несколько более высокую скорость (выше, чем 3,5 Маха у Х-31), а также обладает большей дальностью пуска. Диаметр ракеты Х-31 — 360 мм, стартовая масса — примерно 600 кг, основная отличительная особенность — наличие противокорабельной (Х-31А) и противорадиолокационной (Х-31П) модификаций. Максимальная дальность пуска противокорабельной модификации — 50 км, противорадиолокационной — 110 км. Что касается украинской «Молнии», то ее массогабаритные характеристики отнюдь не выше, максимальная дальность пуска несколько увеличилась, но незначительно, дальность стрельбы по морским целям не превышает 70 км.

Анализ макета украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты, а также основных ее аналогов позволяет установить, что «Молния» имеет цилиндрический корпус и оснащается прямоточным ракетным двигателем. В ракете применяется система из двух воздухозаборников прямоугольного сечения, расположенных по обеим сторонам корпуса. В хвостовой части в форме буквы Х расположены 4 небольших трапециевидных элемента хвостового оперения, там же находится и турбореактивный двигатель с форсажной камерой. Аэродинамическая компоновка «Молнии» аналогична сверхзвуковой ракете класса «воздух-земля» французского производства AMSP. В силу своих массогабаритных характеристик ракетой Х-31 могут оснащаться лишь такие истребители, как Су-24М, Су-27СМ, Су-30, Су-33, Су-34, Су-35, МиГ-29М и МиГ-29К. Есть предположение, что и «Молнию» будут нести на себе главным образом украинские Су-27 и МиГ-29.

По заявлениям представителей КБ «Южное», как и Х-31, «Молнию» оснастят тремя различными системами наведения, тем самым она будет воплощать в себе особенности трех различных типов ракет: противокорабельной ракеты с радиолокационной головкой самонаведения (ГСН), противорадиолокационной ракеты с радиолокационной ГСН и ракеты класса «воздух-земля» с лазерной ГСН. Напрашивается вывод, что «Молния» представляет собой многофункциональную ракету, а этот факт в свою очередь доказывает, что у Украины с ней связаны высокие ожидания. Она надеется, что данной ракеты будет достаточно для выполнения широкого спектра боевых задач.

Общие характеристики «Молнии» в целом уже соответствуют уровню ранних модификаций Х-31, но, чтобы получить их реальное подтверждение в конкретных условиях, необходимо дождаться функционирующих образцов. Довести проект этой сверхзвуковой противокорабельной ракеты до завершения с использованием накопленных в советскую эпоху технических данных — непростая задача для Украины, в армию которой лишь в этом году на вооружение поступила дозвуковая противокорабельная крылатая ракета собственного производства «Нептун». Украинская сверхзвуковая противокорабельная ракета «Молния» по большей части все-таки предусмотрена для России, с ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту-гегемону. Россия же хотя и располагает богатым опытом разработки и применения ракет подобного типа, совершенно не факт, что они обладают высокой обороноспособностью. Тем не менее в случае столкновения с боевыми кораблями, повсеместно оснащенными комплексами ПВО «Бастион», практически нет шансов для успешного нанесения ракетного удара.