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Американцы создали трижды беспилотный танк 

Популярная механика 1 час назад
Американцы создали трижды беспилотный танк
Фото: Популярная механика
На выставке Association of the United States Army (AUSA) состоялась премьера нового беспилотного боевого робота производства Textron Systems.
Новинка, получившая имя Ripsaw M5 Robotic Combat Vehicle (RCV), представляет собой многофункциональный гусеничный комплекс с автопилотом. Открытая архитектура позволяет гибко адаптировать робота под конкретные задачи — в частности, авторы проекта заявляют, что их Ripsaw M5 готов выполнять разведывательные и инженерные работы, а также нести на себе как стрелковое вооружение, так и ракеты для борьбы с бронетехникой и авиацией.
Особенностью Ripsaw M5 стали два беспилотника, входящих в комплект робота. Привязной летающий коптер FLIR R80D SkyRaider и миниатюрный гусеничный дрон FLIR SUGV могут как работать на основную машину (например, обеспечивая 360-градусный обзор), так и выполнять отдельные от робота задачи. Ripsaw M5 RCV имеет максимальную скорость до 65 км/ч и способен передвигаться бесшумно. Также новый комплекс адаптирован для перевозки военно-транспортной авиацией.
Все детали о Ripsaw M5 RCV должны быть представлены в 2020 году.
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Оружие , Армия
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