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Сирийцы перебросили на передовую танки с «бровями Ильича» 

Lenta.ru 1 час назад
Сирия перебросила на передовую танки с «бровями Ильича»
Фото: РИА Новости
Сирийская арабская армия начала переброску в город Ракка на севере страны танков Т-62М. Внимание на видео с транспортируемыми боевыми машинами, опубликованное на YouTube, обратило «РГ: Русское оружие» в среду, 16 октября.
На кадрах запечатлена колонна из грузовых машин, которые перевозят Т-62М. При этом можно заметить, что на танки установлены так называемые «брови Ильича» — смонтированные на башне специальные контейнеры с многослойной защитой характерной формы.
Кроме того, отмечает издание, на боевые машины нанесен песочный защитный камуфляж, который ранее почти не использовался на данной модификации.
Как сообщает РИА Новости, 16 октября в Ракку впервые с 2014 года вошли передовые отряды сирийской армии. По данным агентства, сирийские военные уже установили в городе несколько наблюдательных пунктов.
Т-62М поступили на вооружение сирийских правительственных сил в конце 2016 года и за это время хорошо зарекомендовали себя в боях. Данная модификация отличается усиленной бронезащитой корпуса и башни, которая позволяет боевой машине выдерживать попадание противотанковых управляемых ракет, в частности американских TOW. Танки оснащены 115-миллиметровой пушкой.
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Оружие , Армия , Ракка
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