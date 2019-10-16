Сирия перебросила на передовую танки с «бровями Ильича»

Сирийцы перебросили на передовую танки с «бровями Ильича»

Сирийская арабская армия начала переброску в город Ракка на севере страны танков Т-62М. Внимание на видео с транспортируемыми боевыми машинами, опубликованное на YouTube , обратило «РГ: Русское оружие» в среду, 16 октября.

На кадрах запечатлена колонна из грузовых машин, которые перевозят Т-62М. При этом можно заметить, что на танки установлены так называемые «брови Ильича» — смонтированные на башне специальные контейнеры с многослойной защитой характерной формы.

Кроме того, отмечает издание, на боевые машины нанесен песочный защитный камуфляж, который ранее почти не использовался на данной модификации.

Как сообщает РИА Новости, 16 октября в Ракку впервые с 2014 года вошли передовые отряды сирийской армии. По данным агентства, сирийские военные уже установили в городе несколько наблюдательных пунктов.

Т-62М поступили на вооружение сирийских правительственных сил в конце 2016 года и за это время хорошо зарекомендовали себя в боях. Данная модификация отличается усиленной бронезащитой корпуса и башни, которая позволяет боевой машине выдерживать попадание противотанковых управляемых ракет, в частности американских TOW. Танки оснащены 115-миллиметровой пушкой.