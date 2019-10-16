Вопреки Хрущеву: как китайцы испытали атомную бомбу

16 октября 1964 года Китай провел первое испытание ядерного оружия. Взрыв атомной бомбы состоялся на полигоне возле озера Лобнор в Синцзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны. В отличие от СССР и США , в первых тестах Китай использовал в качестве ядерной начинки уран-235, а плутоний стал применяться, начиная с восьмого по счету испытания.

Программа развития ядерного оружия была принята в Китае в январе 1955 года и первоначально поддерживалась Советским Союзом. Руководство страны во главе с Никитой Хрущевым согласилось помочь дружественному тогда государству в исследованиях по атомной энергетике и ядерной физике.

Китайцев сильно вдохновило увиденное на советских учениях с применением атомной бомбы на Тоцком полигоне 14 сентября 1954 года,

где присутствовали высокопоставленные чиновники и военные во главе с министром обороны Пэн Дэхуэем. В том же году Мао Цзэдун обратился к Хрущеву с просьбой раскрыть секрет и помочь наладить производство нового вида оружия массового поражения. Одной из ключевых фигур ядерного проекта стал ученый Цянь Сэньчжянь, в конце 1930-х обучавшийся в Париже.

В период до 1958 года КНР и СССР заключили шесть двусторонних соглашений. Многочисленная группа китайских ученых-атомщиков прибыли на обучение в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. К моменту знаменитой ссоры Советский Союз успел подготовить около 6 тыс. специалистов.

Одновременно в Пекинском институте физики и атомной энергетики приоритетным направлением стала разработка ядерного оружия.

Издавая распоряжение №2 о его развитии, Мао Цзэдун полагал, что без атомной бомбы мировое сообщество не будет воспринимать Китай всерьез. Это мнение укрепилось в результате Первого кризиса в Тайваньском проливе.

15 октября 1957 года СССР согласился подписать новый Договор по оборонным технологиям с предоставлением Китаю образцов атомной бомбы и технических данных относительно ее изготовления. С помощью Москвы Пекин оборудовал экспериментальный ядерный реактор на базе урана, циклотрон и другие установки. Поддержка китайского проекта Советским Союзом, который хотел участвовать в разработке прототипного ядерного вооружения, была заморожена ввиду резкого ухудшения отношений двух держав в конце 1950-х.

Когда стало ясно, что выхода из кризисной ситуации в обозримом будущем не предвидится, СССР отозвал своих научных консультантов.

Прекратилось снабжение КНР техническими деталями для атомной бомбы, но там решили продолжать разработки самостоятельно. Отныне, помимо США, в качестве потенциального противника рассматривался и Советский Союз.

Первая китайская бомба была создана на основе элемента уран-235 и обладала мощностью 22 килотонны. Дебютным испытаниям присвоили кодовое название 596 — по порядковому номеру месяца (июня) и 1959-му году, когда Хрущев официально объявил о прекращении поддержки китайского ядерного проекта. Для реализации идеи Китаю понадобилось чуть более пяти лет.

Взрыв атомной бомбы состоялся 16 октября 1964 года на испытательной башне на берегу озера Лобнор. По иронии судьбы, советский лидер Хрущев, являвшийся сначала сторонником включения Китая в ядерный клуб, а затем — принципиальным противником, лишился руководящих постов в СССР двумя днями ранее.

По подсчетам западных экспертов, программа обошлась Китаю в $4,1 млрд

Ядерное испытание 596 стало большой неожиданностью для США. Американские разведчики полагали, что китайцы не смогут настолько быстро разработать бомбу, поскольку для совершенствования плутониевой технологии необходим значительно больший срок. Возможность использования урана американская сторона в расчет не брала. Так Китай стал пятой в мире ядерной державой после США, СССР, Великобритании и Франции. В тот же день китайское правительство официально объявило о том, что никогда не станет использовать ядерное оружие первым — только в качестве защиты.

После успешной акции КНР разработала ядерную ракету, в 1965 году впервые сбросила атомную бомбу с самолета, а в 1967-м испытала водородную бомбу. В 1980 году Пекин провел последнее ядерное испытание в атмосфере: все дальнейшие испытания выполнялись под землей. До 24 сентября 1996 года, когда Китай подписал Договор о всестороннем запрещении ядерных испытаний, на полигоне у озера Лобнор было проведено в общей сложности 45 испытаний — 23 атмосферных и 22 подземных.

Согласно экспертным оценкам, по числу ядерных зарядов Китай в наше время уступает лишь России и США, имея не менее 130 баллистических ракет с ядерными боеголовками на атомных подлодках, несколько десятков ядерных бомб для стратегических бомбардировщиков и 150-350 крылатых ракет с ядерными б