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Ракетный катер открыл огонь в Японском море 

Российская Газета + ещё 1
Ракетный катер открыл огонь в Японском море
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Сегодня ракетный катер "Р-79" соединения охраны Тихоокеанского флота провел тренировку в Японском море. Он отработал серию артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.
Корабль условного противника имитировал морской артиллерийский щит. "Р-79" открыл по нему огонь из 76-миллиметровой артиллерийской установки Ак-176.
— Во время учения по отражению атаки воздушного нападения огонь по имитированной воздушной цели также велся из этой универсальной артиллерийской установки, — сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
После этого экипаж корабля отработал порядок действий при нанесении удара крылатыми ракетами без фактического применения оружия.
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Оружие , Армия , Николай Воскресенский
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