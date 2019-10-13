Украинское КБ «Прогресс» представило новую сверхзвуковую ракету для Су-27

На выставке «Зброя та безпека» («Оружие и безопасность») была продемонстрирована новейшая сверхзвуковая ракета класса «воздух-земля». Она может быть без существенных доработок установлена на самолеты Су-27 и Су-24, стоящие на вооружении ВВС Украины

Оружие получило название «Блискавка» (“Молния”), а его подробные характеристики не раскрываются. На выставке показали полноразмерный макет ракеты, но какой-либо информации о результатах или сроках испытаний не сообщалось. Также неизвестно, когда она начнет поступать на вооружение. С помощью «Блискавки» истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-24М ВВС Украины смогут повысить свою эффективность против бронированных наземных целей. Ракета будет оснащаться фугасно-проникающей либо осколочно-фугасной боевой частью.

Выставка «Зброя та безпека — 2019» проходила в Киеве с 9 по 11 октября. На ней были показаны как уже выпускаемые, так и перспективные виды военной техники Украины. Помимо «Блискавки», среди них выделялась многофункциональная платформа военного катера водоизмещением 155 тонн «Кайра-150» и новый ЗРК с радиусом обнаружения воздушных целей до 480 км. Также было объявлено о завершении испытаний противокорабельной крылатой ракеты «Нептун», которая может быть запущена с мобильного колесного шасси.