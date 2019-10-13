Куда ударит «Ясень»: В США назвали цель России в Европе

Куда ударит «Ясень»: американский эксперт назвал цель России в Европе

Развитие возможностей дальнего удара российского Военно-морского флота резко понизило значение Фареро-Исландского рубежа (GIUK gap) — линии противолодочной обороны НАТО в северной Атлантике между Гренландией, Исландией Великобританией . Теперь чтобы помешать переброске подкреплений НАТО из США на европейский театр военных действий, России уже не нужно охотиться за военными кораблями в открытом океане.

Эндрю Метрик. Вместо этого достаточно ударить крылатыми ракетами из норвежского либо Баренцева моря по жизненно-важным портам Северного моря в Бельгии, Нидерландах и Германии. Об этом пишет в статье на сайте Военно-морского института США эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований

По его словам, вооружения всего одной атомной подводной лодки проекта 885 "Ясень" достаточно, чтобы парализовать работу Бремерхафена — главного для США порта высадки в Европе. Этот самый важный узел переброски тяжелой военной техники в Европу особенно легко "выключить", так как для доступа к грузовому порту нужно пройти два шлюза. Кроме того, железнодорожная ветка в порт проходит по двум железнодорожным мостам. Разрушение этих целей сразу сделало бы порт непригодным для использования военными США.

Альтернативные порты, такие как Роттердам и Антверпен, более жизнеспособны благодаря большим размерам, пишет Метрик. Однако и они имеют свои слабые места, похожие на уязвимости Бремерхафена.