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Куда ударит «Ясень»: американский эксперт назвал цель России в Европе 

Вести.Ru + ещё 5 34 минуты назад
Куда ударит «Ясень»: В США назвали цель России в Европе
Фото: РИА Новости
Развитие возможностей дальнего удара российского Военно-морского флота резко понизило значение Фареро-Исландского рубежа (GIUK gap) — линии противолодочной обороны НАТО в северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией. Теперь чтобы помешать переброске подкреплений НАТО из США на европейский театр военных действий, России уже не нужно охотиться за военными кораблями в открытом океане.
Вместо этого достаточно ударить крылатыми ракетами из норвежского либо Баренцева моря по жизненно-важным портам Северного моря в Бельгии, Нидерландах и Германии. Об этом пишет в статье на сайте Военно-морского института США эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Эндрю Метрик.
По его словам, вооружения всего одной атомной подводной лодки проекта 885 "Ясень" достаточно, чтобы парализовать работу Бремерхафена — главного для США порта высадки в Европе. Этот самый важный узел переброски тяжелой военной техники в Европу особенно легко "выключить", так как для доступа к грузовому порту нужно пройти два шлюза. Кроме того, железнодорожная ветка в порт проходит по двум железнодорожным мостам. Разрушение этих целей сразу сделало бы порт непригодным для использования военными США.
Альтернативные порты, такие как Роттердам и Антверпен, более жизнеспособны благодаря большим размерам, пишет Метрик. Однако и они имеют свои слабые места, похожие на уязвимости Бремерхафена.
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Комментарии
Оружие , Армия , Эндрю Метрик , CSIS , НАТО , Исландия , США , Великобритания
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