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Глава МИД Турции объяснил НАТО причины закупки российских С-400 

Российская Газета + ещё 1
Турция объяснилась за российские С-400
Фото: AP Photo/Hadi Mizban
Турция приобрела у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф", так как не хочет быть вечным просителем у НАТО. Об этом в пятницу заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во время совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.
Чавушоглу рассказал, что пока у них не было системы ПВО, по просьбе Турции свои системы Patriot устанавливали Нидерланды, Италия и Испания. "Все эти системы очень хороши, но это временные решения", — отметил глава турецкого МИД, подчеркнув, что благодарит союзников за эту помощь. "Но это говорит о том, что у нас должна быть своя система ПВО. Мы не должны быть вечными просителями. Поэтому мы купили С-400", — цитирует Чавушоглу РИА Новости.
Напомним, покупка российских С-400 спровоцировала кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57.
Поставки новейших систем ПВО Анкаре начались в середине июля. В сентябре был завершен второй этап поставок. Турецкая армия завершит монтаж российских ЗРК на позициях в декабре, на боевое дежурство С-400 заступят в апреле.
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Оружие , Армия , Йенс Столтенберг , Мевлют Чавушоглу , МИД , МИД Турции , НАТО , РИА Новости , Испания , Италия , Нидерланды , Турция
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