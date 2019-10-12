Турция объяснилась за российские С-400

Глава МИД Турции объяснил НАТО причины закупки российских С-400

Италия и Чавушоглу рассказал, что пока у них не было системы ПВО, по просьбе Турции свои системы Patriot устанавливали Нидерланды Испания . "Все эти системы очень хороши, но это временные решения", — отметил глава турецкого МИД, подчеркнув, что благодарит союзников за эту помощь. "Но это говорит о том, что у нас должна быть своя система ПВО. Мы не должны быть вечными просителями. Поэтому мы купили С-400", — цитирует Чавушоглу РИА Новости.

Напомним, покупка российских С-400 спровоцировала кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57.

Поставки новейших систем ПВО Анкаре начались в середине июля. В сентябре был завершен второй этап поставок. Турецкая армия завершит монтаж российских ЗРК на позициях в декабре, на боевое дежурство С-400 заступят в апреле.