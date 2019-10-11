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Китай представил боевую летающую тарелку 

News.ru + ещё 2 23 минуты назад
Китай представил боевую летающую тарелку
Фото: Twitter
Государственная корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) представила свои новые разработки на выставке China Helicopter Exposition 2019 в Тяньцзине. Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
Проект получил название «Супервеликая Белая акула». Согласно представленным на стенде техническим характеристикам, экипаж машины составляет два человека. Взлётная масса «акулы» составляет 3500 кг, размер ротора — 4,5 м.
Вертолёт, сделанный из композитных материалов, способен, по некоторым данным, развивать скорость до 650 км/ч. Согласно информации разработчиков, он не уступает по возможностям таким современным машинам, как AH-64 «Апач», CH-53 «Морской жеребец», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-26.
Ранее News.ru писал, что в Сети появилось видео учебных манёвров под Хабаровском, в которых приняли участие ударные вертолёты Ка-52. Экипажи «Аллигаторов» выполнили боевые стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами.
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Комментарии
Оружие , Армия , Китай , Тяньцзинь
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