Китай представил боевую летающую тарелку

Государственная корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) представила свои новые разработки на выставке China Helicopter Exposition 2019 в Тяньцзине . Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.

Проект получил название «Супервеликая Белая акула». Согласно представленным на стенде техническим характеристикам, экипаж машины составляет два человека. Взлётная масса «акулы» составляет 3500 кг, размер ротора — 4,5 м.

#Chine Le "Super Shark" est un hélicoptère d'attaque expérimental ressemblant à une soucoupe volante, exposé à l'exposition #China #Helicopter à #Tianjin. pic.twitter.com/oPZzNqQ15c— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 10 октября 2019 г. Вертолёт, сделанный из композитных материалов, способен, по некоторым данным, развивать скорость до 650 км/ч. Согласно информации разработчиков, он не уступает по возможностям таким современным машинам, как AH-64 «Апач», CH-53 «Морской жеребец», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-26.

Ранее News.ru писал, что в Сети появилось видео учебных манёвров под Хабаровском, в которых приняли участие ударные вертолёты Ка-52. Экипажи «Аллигаторов» выполнили боевые стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами.