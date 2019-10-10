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Впервые публично показан российский аналог американской винтовки AR-15 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 5 часов назад
В России показали аналог американской винтовки AR-15
Фото: РИА Новости
Российский аналог американской винтовки AR-15 — ORSIS-AR15J впервые представили в Москве на профильной выставке Arms & Hunting 2019, сообщили в компании ORSIS.
Выставка проходит в период с 10 по 13 октября в Гостином Дворе.
«Российский аналог американской винтовки AR-15 компании ORSIS впервые публично представлен на московской международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019. В ходе данного мероприятия будут раскрыты технические характеристики винтовки, а также результаты её испытаний», — передает РИА «Новости» сообщение ORSIS.
ORSIS-AR15J является аналогом американской полуавтоматической винтовки под патрон 5,56×45 мм AR-15, которая изначально разрабатывалась в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии США.
Главной отличительной особенностью новой модификации являются стволы производства ORSIS, за счет которых значительно повышается точность и ресурс винтовки.
Напомним, 25 сентября ORSIS начала серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, являющейся аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15
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Оружие , Армия , США , РИА Новости , Москва
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