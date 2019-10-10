Крошечная и тихая: в США узнали об уникальной российской подлодке

США изучают возможности перспективной российской подлодки, которая станет развитием советского проекта "Пиранья".

Издание The National Interеst совершило очередное "погружение" в излюбленную тему подводного флота России . Но если раньше его интересовали гигантские субмарины, то теперь объектом внимания стали малогабаритные подлодки. Поводом для публикации послужила статья в "РГ, рассказывающая о проектах двух конструкторских бюро.

Первое КБ "Малахит", по сути, решило создать усовершенствованную версию своего прежнего детища — подлодки проекта 865 "Пиранья".

Предполагается, что приводить в движение ее будет воздухонезависимая (анаэробная) энергетическая установка, основанная на инновационном газотурбинном двигателе с замкнутым циклом. Это позволит проходить ей под водой без остановок до 1200 миль, погружаться на 300 метров и находиться в автономном режиме до 30 суток.

Длина субмарины 66,5 метров — как отмечает американский эксперт, это составляет половину длины подводной лодки класса Вирджиния. — ширина всего 7 метров, а осадка около 5 метров.

В свою очередь конструкторское бюро "Рубин" работает над проектом создания корабельного образца воздухонезависимой энергетической установки с литий-ионной аккумуляторной батареей.

"В Минобороны заявили, что давно хотели бы иметь в составе флота новые типы неатомных подлодок, которые бы сочетали в себе преимущества атомных субмарин с меньшими габаритами и меньшей акустической заметностью", — цитирует автор "РГ".

По мнению американского журналиста, недостатком таких подлодок является маленькая мощность. Обычно она составляет около 400 лошадиных сил (300 киловатт). А типичная атомная подводная силовая установка производит более 20000 киловатт.

При этом эксперт отмечает, что ВМС США — это глобальные силы, которым требуются суда, способные работать в течение длительного времени в отдаленных океанах. Так что подобные малютки не для них.

А вот российский флот, по его мнению, хоть и способен эксплуатировать суда заграницей, например, у побережья Сирии, все же больше представляет собой силы береговой защиты. И для обороны такие подлодки использовать хорошо.

Еще они очень кстати подходят для выполнения спецопераций. Маленькие субмарины, способные незаметно десантировать морских коммандос и затем так же бесшумно с ними уйти.

Справка "РГ"

Работа над проектом первой советской сверхмалой подлодки началось в середине 1970-х годов. Это задание командование ВМФ СССР поручило Специальному морскому бюро машиностроения "Малахит" . Субмарина предназначалась для противодействия противнику и разведки в диапазоне глубин от 10 до 200 метров.

В 1986 году опытная подлодка проекта 865 "Пиранья" с тактическим номером МС-520 была спущена на воду. Позже была создана головная ПЛ МС-521, после чего строительство приостановили.

Корпус "Пираньи" был выполнен из титанового сплава. Полная подводная скорость достигала 6,7 узлов. Дальность плавания под водой экономичным ходом достигала 260 миль. Экипаж состоял из трех офицеров. Кром них на борт принималась разведывательно-диверсионная группа из шести боевых пловцов.

В 1999 году было принято решение отбуксировать подлодки в Кронштадт и разделать на металлолом. Но до этого одна из "Пираний" успела поучаствовать в съемках фильма "Особенности национальной рыбалки".