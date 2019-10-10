Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крошечная и тихая: в США узнали об уникальной российской подлодке 

Российская Газета 5 часов назад
В США узнали об уникальной российской подлодке
Фото: ТАСС
В США изучают возможности перспективной российской подлодки, которая станет развитием советского проекта "Пиранья".
Издание The National Interеst совершило очередное "погружение" в излюбленную тему подводного флота России. Но если раньше его интересовали гигантские субмарины, то теперь объектом внимания стали малогабаритные подлодки. Поводом для публикации послужила статья в "РГ, рассказывающая о проектах двух конструкторских бюро.
Первое КБ "Малахит", по сути, решило создать усовершенствованную версию своего прежнего детища — подлодки проекта 865 "Пиранья".
Предполагается, что приводить в движение ее будет воздухонезависимая (анаэробная) энергетическая установка, основанная на инновационном газотурбинном двигателе с замкнутым циклом. Это позволит проходить ей под водой без остановок до 1200 миль, погружаться на 300 метров и находиться в автономном режиме до 30 суток.
Длина субмарины 66,5 метров — как отмечает американский эксперт, это составляет половину длины подводной лодки класса Вирджиния. — ширина всего 7 метров, а осадка около 5 метров.
В свою очередь конструкторское бюро "Рубин" работает над проектом создания корабельного образца воздухонезависимой энергетической установки с литий-ионной аккумуляторной батареей.
"В Минобороны заявили, что давно хотели бы иметь в составе флота новые типы неатомных подлодок, которые бы сочетали в себе преимущества атомных субмарин с меньшими габаритами и меньшей акустической заметностью", — цитирует автор "РГ".
По мнению американского журналиста, недостатком таких подлодок является маленькая мощность. Обычно она составляет около 400 лошадиных сил (300 киловатт). А типичная атомная подводная силовая установка производит более 20000 киловатт.
При этом эксперт отмечает, что ВМС США — это глобальные силы, которым требуются суда, способные работать в течение длительного времени в отдаленных океанах. Так что подобные малютки не для них.
А вот российский флот, по его мнению, хоть и способен эксплуатировать суда заграницей, например, у побережья Сирии, все же больше представляет собой силы береговой защиты. И для обороны такие подлодки использовать хорошо.
Еще они очень кстати подходят для выполнения спецопераций. Маленькие субмарины, способные незаметно десантировать морских коммандос и затем так же бесшумно с ними уйти.

Справка "РГ"

Работа над проектом первой советской сверхмалой подлодки началось в середине 1970-х годов. Это задание командование ВМФ СССР поручило Специальному морскому бюро машиностроения "Малахит". Субмарина предназначалась для противодействия противнику и разведки в диапазоне глубин от 10 до 200 метров.
В 1986 году опытная подлодка проекта 865 "Пиранья" с тактическим номером МС-520 была спущена на воду. Позже была создана головная ПЛ МС-521, после чего строительство приостановили.
Корпус "Пираньи" был выполнен из титанового сплава. Полная подводная скорость достигала 6,7 узлов. Дальность плавания под водой экономичным ходом достигала 260 миль. Экипаж состоял из трех офицеров. Кром них на борт принималась разведывательно-диверсионная группа из шести боевых пловцов.
В 1999 году было принято решение отбуксировать подлодки в Кронштадт и разделать на металлолом. Но до этого одна из "Пираний" успела поучаствовать в съемках фильма "Особенности национальной рыбалки".
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Российская Газета: последние новости
Видео: "летающий танк" Ми-35 снес трибуны на параде Видео: "летающий танк" Ми-35 снес трибуны на параде Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве Модернизированная "Шилка" станет "скрытным убийцей" Модернизированная "Шилка" станет "скрытным убийцей"
Комментарии
Оружие , Армия , Министерство обороны , СПМБМ Малахит , ЦКБ "Рубин" , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в Кремле
Путин произвел перестановки в Кремле190
Музыкант пожелал ВСУ погибнуть в Донбассе
Музыкант пожелал ВСУ погибнуть в Донбассе81
ЧП в Австрии: у аэропорта Линца произошел взрыв
ЧП в Австрии: у аэропорта Линца произошел взрыв3
СМИ «убили» вдову Папанова
СМИ «убили» вдову Папанова4
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу640
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
00:29
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
Происшествия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
В мире Конфликты
Робот «Федор» может стать торговой маркой
02:58
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Наука и техника
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение