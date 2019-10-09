Иран объяснил причину отказа от ядерного оружия

Иран отказался от ядерного оружия из-за запрета ислама

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что создание ядерного оружия запрещено исламом. Об этом сообщает Reuters.

«Создание и приумножение ядерных бомб — это неправильно, и их использование — это харам (запрещено исламом — прим. «Ленты.ру»)… Хотя у нас есть ядерные технологии, Иран твердо избегает этого», — подчеркнул Хаменеи.

В июле сообщалось, что Иран планирует снова запустить ранее деактивированные центрифуги и резко повысить уровень обогащения урана в рамках дальнейшего отхода от условий СВПД. До этого страна превысила допустимый по сделке уровень в 3,67 процента, он уже достиг 4,5 процента.

1 июля Тегеран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено международным соглашением.