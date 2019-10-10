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Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Фото: РИА Новости
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
Специалисты проверили работу оружия в экстремальных условиях, в частности — при воздействии на него пыли и грязи. Также АК-201 оценили на выносливость, отстреляв из него 12 магазинов подряд. Оружие с поставленными задачами справилось.
Автомат Калашникова "двухсотой серии" разрабатывался объединением "Ижмаш" примерно десять лет назад, но проект заморозили. В 2015 году работы возобновили.
В мае года прошлого года на выставке передовых технологий правоохранительных органов в Подмосковье прошла публичная презентация автоматов Калашникова этой серии под индексами АК-200, АК-201, АК-202, АК-203, АК-204 и АК-205.
Автомат Калашникова является общевойсковым оружием, принятым на вооружение в СССР в 1949 году. Сейчас АК и различные его модификации — самое распространенное стрелковое оружие в мире.
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Оружие , Армия , Другое , МВД , Ижмаш
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