Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Специалисты проверили работу оружия в экстремальных условиях, в частности — при воздействии на него пыли и грязи. Также АК-201 оценили на выносливость, отстреляв из него 12 магазинов подряд. Оружие с поставленными задачами справилось.

Автомат Калашникова "двухсотой серии" разрабатывался объединением "Ижмаш" примерно десять лет назад, но проект заморозили. В 2015 году работы возобновили.

В мае года прошлого года на выставке передовых технологий правоохранительных органов в Подмосковье прошла публичная презентация автоматов Калашникова этой серии под индексами АК-200, АК-201, АК-202, АК-203, АК-204 и АК-205.

Автомат Калашникова является общевойсковым оружием, принятым на вооружение в СССР в 1949 году. Сейчас АК и различные его модификации — самое распространенное стрелковое оружие в мире.