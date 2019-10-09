Индия хочет закупить российские истребители

Индия планирует приобрести партию российских истребителей Су-30МКИ и МиГ-29 на общую сумму более $2,5 млрд

Планируемая сделка пройдёт на фоне модернизации парка стоящих на вооружении страны истребителей. Помимо уже имеющихся у индийских военных сил Су-30МКИ, решено приобрести 21 истребитель МиГ-29, передаёт Times of India.

Мы находимся в продвинутой стадии обсуждения по обоим проектам и ожидаем подписания контрактов в ближайшем будущем, — цитируют свой источник в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) «Ведомости».

Как писал News.ru ранее, Мьянма может стать одним из покупателей российских истребителей пятого поколения Су-57. Это позволит Нейпьидо сдерживать Японию и другие страны Юго-Восточной Азии. В настоящее время в военном авиапарке Мьянмы преобладают российские лёгкие истребители МиГ-29. В процессе модернизации ВВС власти страны планируют приобрести и тяжёлые истребители. Так, в 2018 году в РФ были заказаны шесть Су-30СМ. Закупки этих самолётов предусмотрены и в планах на будущее.