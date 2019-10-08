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В Китае назвали преимущество российского Т-14 перед американским Abrams 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Китай сравнил российский Т-14 и американский Abrams
Фото: РИА Новости
Китайский портал Sina сравнил российский танк нового поколения Т-14 «Армата» с американским M1A Abrams.
Броня Т-14 «Армата» на сотни килограммов легче, чем у M1A Abrams, что является дополнительным преимуществом российского танка нового поколения перед американским.
Данная противопульная броня 44С-св-Ш создавалась московским «Научно-исследовательским институтом стали». Она была получена методом шлакового электропереплава легированной стали. Материал имеет повышенную прочность при уменьшенной на 15% толщине, пишет китайско издание Sina.
Кроме того, танк имеет систему активной защиты «Афганит» и динамическую защиту «Малахит», пишут авторы статьи. Первый уничтожает ракеты роем металлических шариков, а второй отбрасывает их от танка.
Т-14 «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Широкой публике он был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы».
Т-14 является первым в мире танком, реализующим в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где танк используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.
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Оружие , Армия , Китай
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