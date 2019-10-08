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Трамп заявил, что США разрабатывают «невероятные новые вооружения» 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
США разрабатывают «невероятно новые вооружения»
Фото: РИА Новости
США разрабатывают "невероятные новые вооружения", в том числе подводные лодки новейшего образца. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Из слов президента следовало, что в ближайшие недели американская сторона может продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.
"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить, — утверждал президент США. — Намерены сделать пару остановок в ближайшие четыре-пять недель. Что-то [из новых систем] мы демонстрируем, а что-то нет".
США, отметил он, развивают и обновляют ядерные вооружения.
"Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать, — заявил Трамп. — Надеюсь, нам никогда не придется их использовать".
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Оружие , Армия , Войска , Дональд Трамп , США
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