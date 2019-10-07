В России нашли применение ядерным бомбам

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России захотели уничтожать астероиды ядерными бомбами 

Lenta.ru 1 час назад
Группа российских ученых признала безопасным и эффективным использование ядерных устройств для уничтожения астероидов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию в издаваемом РАН «Астрономическом журнале».
Согласно исследованию, астероиды необходимо уничтожать ядерными бомбами во время сближения с Землей перед тем, как он должен будет упасть на планету. По словам ученых, «это реально», но нужно соблюдать ряд определенных условий.
По их словам, этот способ может стать крайним вариантом, когда невозможно изменить траекторию астероида с помощью выведения на орбиту космического аппарата, который отклонил бы небесное тело за счет гравитации.
«Мягкий увод с орбиты столкновения может потребоваться многократно, уничтожение же объекта происходит однократно», — заключают специалисты.
В августе 2019 года НАСА предупредило о приближении к Земле астероида 2019 OU1. Максимальное сближение 160-метрового небесного объекта с планетой произошло 28 августа. Он прошел в 1 миллионе километров от Земли и оказался в 40 раз ближе, чем Венера.
Последние новости
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции Путин повысил себе зарплату Путин повысил себе зарплату В России зафиксировали взрыв климатической «бомбы» В России зафиксировали взрыв климатической «бомбы»
Комментарии20
Оружие , Армия , Видео , РАН , NASA , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений7
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер5
На Запашного пожаловались в СК России
На Запашного пожаловались в СК России3
Российский полицейский покончил с собой в тире
Российский полицейский покончил с собой в тире8
Пока вы не уснули: Ядерная ракета США сблизилась с Airbus
Пока вы не уснули: Ядерная ракета США сблизилась с Airbus71
Видео
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
06:42
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
Политика Кавказ
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
01:21
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
В мире Украина
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
03:24
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
Общество
Трамп заявил о готовности «нанести решающий удар»
00:56
Трамп заявил о готовности «нанести решающий удар»
Армия США
В России нашли применение ядерным бомбам
00:47
В России нашли применение ядерным бомбам
Оружие Армия
«Отыгрался»: что стоит за жестоким убийством студентки
03:35
«Отыгрался»: что стоит за жестоким убийством студентки
Криминал Происшествия
«Новая жертва»: Лолита — о романе мужа
00:45
«Новая жертва»: Лолита — о романе мужа
Шоу-бизнес Другое
ЧП в самолете: пассажир умер по пути в Москву
00:29
ЧП в самолете: пассажир умер по пути в Москву
Происшествия
В России взорвалась климатическая «бомба»
03:40
В России взорвалась климатическая «бомба»
Экология Наука
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
01:28
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение