В России нашли применение ядерным бомбам

В России захотели уничтожать астероиды ядерными бомбами

Группа российских ученых признала безопасным и эффективным использование ядерных устройств для уничтожения астероидов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию в издаваемом РАН «Астрономическом журнале».

Согласно исследованию, астероиды необходимо уничтожать ядерными бомбами во время сближения с Землей перед тем, как он должен будет упасть на планету. По словам ученых, «это реально», но нужно соблюдать ряд определенных условий.

По их словам, этот способ может стать крайним вариантом, когда невозможно изменить траекторию астероида с помощью выведения на орбиту космического аппарата, который отклонил бы небесное тело за счет гравитации.

«Мягкий увод с орбиты столкновения может потребоваться многократно, уничтожение же объекта происходит однократно», — заключают специалисты.