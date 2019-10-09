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Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами 

Ura.Ru 19 часов назад
Крым защитят сверхмощными радарами
Фото: wikipedia.org
Министерство обороны РФ закроет Крым и Юг России с помощью сверхомощных радаров «Ниобий-СВ». Их установка станет ответом на размещение американских систем противоракетной обороны в Румынии.
«Новые радары, которые будут размещены в Крыму и на юге страны, нужны для обороны — создания и поддержания радиолокационного поля», — заявил «Известиям» экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Военный подчеркнул, что российские радары в отличие от американских систем в Румынии не стреляют.
«Американцам не нравится, что мы усиливаем флот и, как они говорят, превращаем Крым в крепость. Но мы вправе укрепляться так, как считаем нужным», — уточнил Бужинский.
По заверениям главного инженера войск ПВО СВ генерал-лейтенанта Александра Лузана, несколько дальнобойных радаров «Ниобий-СВ» позволят России «контролировать все Черное море». Как отмечает эксперт, главным достоинством систем является то, что они легко обнаруживают самолеты-невидимки, а также гиперзвуковые и крылатые ракеты. Кроме того, высокая маневренность и уникальный набор характеристик делают эти радиолокационные системы почти неуязвимыми.
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Комментарии
Оружие , Армия , Телевидение , Евгений Бужинский , Министерство обороны , газета "Известия" , Республика Крым , Румыния
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