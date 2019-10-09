Крым защитят сверхмощными радарами

Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами

«Новые радары, которые будут размещены в Крыму и на юге страны, нужны для обороны — создания и поддержания радиолокационного поля», — заявил «Известиям» экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Военный подчеркнул, что российские радары в отличие от американских систем в Румынии не стреляют.

«Американцам не нравится, что мы усиливаем флот и, как они говорят, превращаем Крым в крепость. Но мы вправе укрепляться так, как считаем нужным», — уточнил Бужинский.

По заверениям главного инженера войск ПВО СВ генерал-лейтенанта Александра Лузана, несколько дальнобойных радаров «Ниобий-СВ» позволят России «контролировать все Черное море». Как отмечает эксперт, главным достоинством систем является то, что они легко обнаруживают самолеты-невидимки, а также гиперзвуковые и крылатые ракеты. Кроме того, высокая маневренность и уникальный набор характеристик делают эти радиолокационные системы почти неуязвимыми.