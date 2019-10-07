Эксперт объяснил успех автомата Калашникова в мире

Автомат Калашникова является наилучшим образцом именно армейского автомата

Автомат Калашникова демонстрирует успешные технические показатели и надежность даже в самых суровых условиях. В этом и заключается его успех во всем мире. Так считает эксперт, зампредседателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергей Зайнуллин.

«Автомат Калашникова, на мой взгляд, является наилучшим образцом именно армейского автомата по соотношению таких показателей, как технические характеристики (дальность, скорострельность) и надежности. Ведь армейское оружие, в отличие от охотничьего и спортивного оружия, эксплуатируется в очень жестких условиях. Это и вода, и грязь, и песок. Автомат Калашникова показал свою высокую надежность и в африканских песках, и в условиях Арктики. И везде это оружие работает абсолютно надежно», — объяснил Зайнуллин в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

По словам эксперта, причина надежности заключается в грамотной компоновке деталей автомата.

«Многие деталей, которые применяются, и многие принципы были известны ранее. Но мне кажется, успех Калашникова и команды, которая работала над этим автоматам, в том, что как раз удалось настолько удачно скомпоновать эти детали, чтобы автомат работал безотказно в самых жестких условиях. И при этом простой солдат, даже не профессионал, смог очень быстро разобраться с этим оружием, эксплуатировать его и более-менее в чистоте и порядке содержать», — отметил Зайнуллин.

Легендарный автомат Калашникова был принят на вооружение 70 лет назад. До сих пор АК и его модификации считаются самыми распространенными видами стрелкового оружия во многих странах. Современный автомат Калашникова — АК-12. Он имеет телескопический приклад, прицельная дальность автомата составляет тысячу метров.

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