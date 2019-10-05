В России назвали время для ответного ядерного удара

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России подсчитали время для принятия решения об ответном ядерном ударе 

Lenta.ru 1 час назад
Высшее российское руководство имеет несколько десятков минут, чтобы принять решение об ответном ядерном ударе. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук, передает РИА Новости.
Нестечук пояснил, что такое время допустимо, если система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) заметит летящую в сторону России межконтинентальную баллистическую ракету.
«Подлетное время бывает разное в зависимости от направлений, откуда летит, как летит…» — сказал он.
12 сентября руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова, член Российской академии наук Алексей Арбатов выразил мнение, что наиболее вероятными сценариями начала ядерной войны между США и Россией являются реакция на ложную тревогу или обострение локального конфликта.
О риске возникновения ядерной войны в тот же день заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Он выразил мнение, что действия западных стран становятся более эмоциональными и агрессивными: они отказываются от обсуждений и расшатывают архитектуру контроля над вооружениями, что опасно и безответственно.
Последние новости
Стали известны детали новых поправок в ПДД в России Стали известны детали новых поправок в ПДД в России Российские заключенные устроили одну из крупнейших массовых драк Российские заключенные устроили одну из крупнейших массовых драк Дания просрочила выдачу разрешений на «Северный поток-2» Дания просрочила выдачу разрешений на «Северный поток-2»
Комментарии97
Оружие , Армия , Видео , Сергей Рябков , Алексей Арбатов , Евгений Примаков , МИД , РАН , ИМЭМО РАН , РИА Новости , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рэпер Гуф извинился за слово «хачухи»
Рэпер Гуф извинился за слово «хачухи»1
Обнародован сценарий ядерной войны
Обнародован сценарий ядерной войны2
«Реинкарнация Яценюка»: Соловьев поспорил с Гордоном
«Реинкарнация Яценюка»: Соловьев поспорил с Гордоном3
Появились подробности убийства студентки в Подмосковье
Появились подробности убийства студентки в Подмосковье
Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина
Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина84
Видео
Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина
00:29
Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина
Общество
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Киев назвал условие проведения выборов в Донбассе
00:59
Киев назвал условие проведения выборов в Донбассе
Украина В мире
Обнародован сценарий ядерной войны
05:15
Обнародован сценарий ядерной войны
Армия Оружие
Бочкарева рассказала о «слухах» и «истине»
01:16
Бочкарева рассказала о «слухах» и «истине»
Шоу-бизнес Другое
Зимы в России становятся короче
00:59
Зимы в России становятся короче
Погода Общество
В России назвали время для ответного ядерного удара
07:32
В России назвали время для ответного ядерного удара
Оружие Армия
На Украине захотели связать Донбасс и Киев поездами
02:41
На Украине захотели связать Донбасс и Киев поездами
Украина В мире
Дочь Заворотнюк нарушила молчание после скандала
03:01
Дочь Заворотнюк нарушила молчание после скандала
Шоу-бизнес
Москву накроет «настоящим снегом»
00:59
Москву накроет «настоящим снегом»
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение