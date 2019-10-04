«Пламя Запада»: как противостоять дронам-хищникам

«Пламя Запада»: в США начали массовое производство дронов-хищников

О компании Anduril, которую называют «самым противоречивым стартапом Кремниевой долины», рассказывает Bloomberg

Название компании Anduril Industries — это отсылка к имени меча Арагорна из «Властелина колец» Толкиена, которое переводится с эльфийского как «Пламя Запада». Компанию два года назад основал эпатажный 27-летний бизнесмен Палмер Лаки, известный по своему предыдущему стартапу Oculus VR, который он продал Facebook за 2 млрд долларов, по увольнению из Facebook якобы из-за поддержки Дональда Трампа и по появлению на японском аниме-фестивале в костюме из автомата, бикини и колготок в сеточку.

Anduril уже два года производит высокотехнологичные станции слежения для американо-мексиканской границы, а теперь начала поставлять Пентагону и британским военным дронов-охотников, рассказывает сам Палмер Лаки в интервью Bloomberg:

«Остальные системы, которые существуют на рынке, предлагают уничтожать дронов лазерами или ракетами, но это не лучший способ защиты, скажем, от сотни дронов, которые летят на тебя со всех сторон. Единственный способ отбиться от роя быстрых дронов — это выпустить больший рой более быстрых дронов. Именно над этим мы и работаем. Я хочу, чтобы моя компания стала одним из крупнейших оборонных подрядчиков Пентагона и стоила миллиарды долларов. И надеюсь, так и будет».

Interceptor компании Anduril представляет собой небольшой угловатый четырехвинтовой беспилотник с очень дешевыми на вид деталями.

От гражданских дронов его отличает программная начинка: по сигналу Interceptor способен подняться в воздух, самостоятельно найти цель, зависнуть под ней, а потом резко взлететь и врезаться в дрона-неприятеля на скорости более 40 метров в секунду, предварительно получив подтверждение от оператора. О других технологиях борьбы с беспилотниками рассказывает главный редактор портала UAV.ru Денис Федутинов

«Для этого могут быть использованы различные средства, которые можно подразделить на несколько категорий: системы кинетического воздействия — существующие, может быть, доработанные системы противовоздушной обороны, а также системы радиоэлектронного воздействия, которые способны оказывать воздействие как на каналы связи между оператором беспилотного летательного аппарата и непосредственно беспилотным летательным аппаратом, также и на системы навигации, в том числе подменяя текущие координаты беспилотного летательного аппарата в системе управления, уводя его в какой-то заданный район».

Применение систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против беспилотника можно было недавно наблюдать на проспекте Сахарова в Москве. Во время митинга неизвестный дрон завис над краем выделенной площадки, откуда ни возьмись появился сотрудник Росгвардии с прибором, похожим на автомат Калашникова с телевизионной антенной вместо ствола, дрон замер и постепенно опустился на землю. Выглядело все довольно постановочно, но прецедент заявлен.

В Сирии российские войска используют для защиты от дронов комбинацию РЭБ и традиционных вооружений, в первую очередь комплексов «Панцирь-С1». Однако, даже если не тратить на малые цели дорогостоящие ракеты, такая оборона обходится недешево, комментирует военный эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

«Смотря какая опасность. Если речь идет об уничтожении какого-то квадрокоптера с Aliexpress, скорее всего, уничтожение в соотношении цена-результат, конечно, накладно. В этом и опасность вот этого вида вооружения, что при небольших затратах, даже если ты отбиваешься, то должен все равно тратить значительные ресурсы на это. Но если говорить об уничтожении более серьезных беспилотников, которые производятся промышленным путем специально под военные задачи, то там, конечно, «Панцирь» или другие системы себя полностью оправдывают».

Лаки рассказал Bloomberg, что самый свежий контракт Anduril касается поставки дронов-хищников в некую «зарубежную зону конфликта»: если это не Африка, то либо Ближний Восток, либо восток Украины. Компания уже занялась разработкой усовершенствованных моделей Interceptor, способных уничтожать более крупные цели, может быть, даже вертолеты или крылатые ракеты. А оттуда и до «Черного зеркала» недалеко.