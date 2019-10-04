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Опустошитель, от которого нет спасения: «Солнцепек» оценили в США 

Российская Газета 42 минуты назад
Тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек" стали предметом анализа журнала The National Interest. Главный вопрос, которым задается автор публикации, — готово ли вооружение НАТО противостоять разрушительной силе российских ТОС.
ТОС-1 "Буратино" эксперт называет "одним из самых разрушительных устройств, уступающих только тактическому ядерному оружию". Он привел примеры использования системы в Афганистане, Чечне, Ираке и Сирии, уточнив, что специализация ТОС — уничтожение сильно укрепленных позиций противника.
— Система ТОС-1 не имеет реальных аналогов у западных военных. Использованные армией США в Ираке боевые машины типа M142 HIMARS представляют собой легкобронированную технику, предназначенную для стрельбы непрямой наводкой. Такой тип артиллерии использует, как правило, кассетные боеприпасы, а не зажигательные, — пишет автор публикации.
Он уточняет также, что США применяют боеприпасы объемного взрыва лишь в небольших портативных системах, а также в крупных ракетах, запускаемых с воздуха. В отличие от российской армии, использующей, к примеру, многоцелевые ракетные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган". И, конечно, "Буратино" и "Солнцепек", заметно отличающиеся от других реактивных установок.
Разработанная в 2001 году ТОС-1А "Солнцепек" обладает автоматизированным наведением на цель, которая может находиться на расстоянии более 6 километров. Это позволяет системе справляться с большинством противотанковых средств, уточняет эксперт. Уменьшенное до 24 единиц количество направляющих на боевой машине позволяет ей, по сравнению с базовым вариантом, использовать более тяжелые снаряды. Эффект от взрыва боеголовок автор называет "ужасающим".
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Комментарии10
Оружие , Армия , Видео , НАТО , The National Interest , Афганистан , Ирак , Сирия , США , Чеченская Республика
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