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Украина построила бронекатер 

Российская Газета 34 минуты назад
Украина построила бронекатер
Фото: РИА Новости
В Одессу на испытания прибыл седьмой бронекатер проекта "Гюрза-М", построенный в Киеве для ВМС Украины.
Малый бронированный артиллерийский катер прибыл в Одессу своим ходом. Во время испытания будет проверена работа всех систем и механизмов, скорость хода, маневренность, поведение корабля в шторм, рассказали в Минобороны Украины.
Речной катер типа "Гюрза" разработан судостроительным заводом в Николаеве на деньги США для пограничной службы Узбекистана. Два горабля были переданы заказчику, после чего украинские корабелы создали версию для собственного флота. Он крупнее прототипа, имеет водоизмещение 50 тонн, длину 23 метра и экипаж из 5 человек. Вооружен кораблик 30-миллиметровой пушкой, пулеметом и двумя гранатометами.
В ходе инцидента у Керченского пролива российские пограничники захватили бронекатера "Бердянск" и "Никополь", отчего в ВМС Украины образовалась изрядная брешь. Ее необходимо заполнять. Помимо пришедшего в Одессу катера, завод "Кузня на Рыбальском" строит еще один.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , Киев
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