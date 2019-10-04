Истребитель Грумман X-29: попытка достичь идеала

Грумман X-29: невероятный самолет с обратной стреловидностью крыла (CNN, США)

CNN (США) — про американский самолет, созданный объединением компаний-гигантов в попытке построить непревзойденный и идеальный истребитель. В истории авиации было немного самолетов с обратной стреловидностью крыла. Один из них — еще советский Су-47. Но эта статья— про американский самолет, созданный объединением компаний-гигантов в попытке построить непревзойденный и идеальный истребитель.

Такого самолета как X-29 больше нет. Его удивительные, вывернутые вперед крылья стали лишь одним из многих смелых новшеств.

Этот самолет был создан на пике холодной войны объединением гигантов, в которое вошли НАСА, ВВС США, «люди в черном» из Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны и авиакосмическая компания «Грумман». Свой первый полет он совершил в 1984 году. Это была попытка построить непревзойденный и идеальный истребитель.

Но из-за экспериментальной конструкции это был самый неустойчивый самолет из всех когда-либо построенных.

«Без бортового навигационного компьютера летать на нем было невозможно в буквальном смысле этого слова. Этот компьютер вносил поправки в маршрут полета 40 раз в секунду», — рассказал в телефонном интервью главный историк летного исследовательского центра НАСА им. Армстронга Кристиан Гельцер (Christian Gelzer).

Этот центр расположен в южной Калифорнии, где проходили испытания самолета.

«Инженеры пришли к выводу, что если все три навигационных компьютера откажут одновременно, самолет развалится в воздухе еще до того, как летчик успеет катапультироваться», — добавил Гельцер.

Резкие маневры

Самолеты с обратной стреловидностью крыла, которое расположено под углом, противоположным традиционному крылу, встречаются редко, но Х-29 был не первой машиной, на которой его применили. Немецкий бомбардировщик «Юнкерс» Ju 287, ставший успешным прототипом с такой конструкцией, совершил свой первый полет в 1944 году. Его конструктор Ганс Вокке (Hans Wocke) позже применил полученные знания для создания маленького самолета бизнес-класса «Ханса HBF 320», который поднялся в небо в 1964 году. Всего было построено несколько десятков таких машин, и некоторые летают до сих пор. Это единственный коммерческий самолет с обратной стреловидностью крыла.

Но у «Хансы» крылья повернуты вперед для того, чтобы максимально использовать маленький фюзеляж и создать в этом тесном самолете больше пространства для пассажиров. Дело в том, что такая конфигурация позволяет сдвинуть крылья назад вдоль корпуса самолета.

Кроме того, у «Хансы» крылья вывернуты вперед всего на несколько градусов, в отличие от Х-29, у которого обратная стреловидность составляет 33 градуса. Столь радикальное изменение означает, что устойчивостью еще больше пожертвовали ради маневренности, так как самолет изначально неустойчив.