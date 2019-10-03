Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США рассказали о самом мощном российском самолете 

Lenta.ru + ещё 1 28 минут назад
В США рассказали о самом мощном российском самолете
Фото: РИА Новости
Российский Ил-76 является мощным военно-транспортным самолетом, пишет The National Interest.
Американский журнал привел данные, согласно которым в Ил-76 могут размещаться несколько боевых машин десанта (БМД) и личный состав. Также отмечается, что новый модернизированный Ил-76МД-90А оснастили еще более мощным планером и двигателями, чтобы он был способен брать на борт тяжелые БМД-4.
«Традиционная "штурмовая" роль Ил-76 прослеживается в наличии 23-миллиметровых противовоздушных орудий для борьбы с истребителями противника», — пишет автор статьи.
Отмечается, что Россия является крупнейшей военно-воздушной державой благодаря Ил-76, и в обозримом будущем ситуация не изменится.
В сентябре издание опубликовало материал о том, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» уступает западным аналогам, например, E-7A Wedgetail. Американский журнал напоминил, что А-100 «Премьер» над фюзеляжем во вращающемся с частотой 12 оборотов в минуту обтекателе имеет радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), позволяющую осуществлять электронное сканирование по высоте и механическое — по горизонту.
«Но другие современные самолеты ДРЛОиУ, такие как E-7 Wedgetail, оснащены плоскими, не вращающимися радарами АФАР, так что в некотором смысле радар A-100 уже может отставать от последних западных разработок», — говорилось в статье.
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
Последние новости
Стало известно о срыве «больших планов» по взаимодействию США и России Стало известно о срыве «больших планов» по взаимодействию США и России Путин оценил состояние Украины фразой «даже не знаю, что там осталось» Путин оценил состояние Украины фразой «даже не знаю, что там осталось» Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера» Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера»
Комментарии
Оружие , Армия , Войска , The National Interest , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН оценили предложение о переносе из США
В ООН оценили предложение о переносе из США296
«Вова, выходи!» «Майдан» выдвинул требования Зеленскому
«Вова, выходи!» «Майдан» выдвинул требования Зеленскому1117
«Власти хотят закрыть рот всем»
«Власти хотят закрыть рот всем»115
СМИ сообщили о проблемах со здоровьем у Боярского
СМИ сообщили о проблемах со здоровьем у Боярского15
Пережившие 90-е могут получить льготы
Пережившие 90-е могут получить льготы36
Видео
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
«Власти хотят закрыть рот всем»
01:17
«Власти хотят закрыть рот всем»
Украина В мире
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
01:10
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
Происшествия
Названы последствия глобального потепления в России
01:22
Названы последствия глобального потепления в России
Экология Наука
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
00:59
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
Шоу-бизнес
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
00:21
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
Украина В мире
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
02:32
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
Общество
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
00:20
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение