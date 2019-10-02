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«Известия»: беспилотник «Орлан-30» поступит на вооружение в 2020 году 

ТАСС 50 минут назад
Беспилотник «Орлан-30» поступит на вооружение в 2020 году
Фото: РИА Новости
Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-30" поступит на вооружение российской армии в 2020 году. Как в среду сообщает издание "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ, новая модель уже прошла проверку в Сирии, а также на международных учениях "Центр-2019".
По данным издания, "Орлан-30" является последней модификацией семейства БПЛА "Орлан". Он оборудован усовершенствованной, по сравнению со своим предшественником "Орланом-10", оптико-электронной системой, а также специальным комплексом наведения. Стартовая масса аппарата — около 30 кг, а дальность полета может составлять до 300 км при крейсерской скорости в 150 км/ч. Продолжительность полета превышает пять часов. Новый БПЛА будет запускаться с катапульты, что позволит экономить топливо, а также место для старта.
Отмечается, что "Орлан-30" может вести разведку целей и передавать их точные координаты для стрельбы корректируемыми артиллерийскими снарядами. Как сообщил "Известиям" эксперт: "Орланам-30" предстоит плотно работать с тяжелой артиллерией. Например, с 240-мм минометами "Тюльпан". Кроме того, новые БПЛА будут использоваться для корректировки огня таких самоходных артиллерийских установок, как "Акация" и "Мста".
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , газета "Известия" , Сирия
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