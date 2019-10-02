Точно в цель: «Бал» и «Бастион» уничтожили корабли «противника»

Комплексы осуществили электронные пуски противокорабельных ракет, после чего поменяли позиции.

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота ударили по кораблям условного противника в ходе учений. В соответствии с полученными указаниями они осуществили электронные пуски противокорабельных ракет, после чего скрытно поменяли позиции.

Во время проведения учебных мероприятий также проработали слаженность расчетов береговых комплексов после приведения в готовность пусковых установок. В частности, была выполнена маскировка машин, организация охраны колонн на марше и в позиционных районах, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

Всего учениях задействовали около 200 военнослужащих и порядка 30 единиц техники.