В Сирии испытали российскую С-500

«Известия»: в Сирии прошла испытания российская система С-500

Система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 "Прометей" успешно прошла комплекс испытаний в Сирии . Об этом в среду сообщает издание "Известия" со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ и в военно-промышленном комплексе.

По данным издания, в ходе тестирования ПВО был выявлен ряд неполадок в работе техники, однако проблемы удалось оперативно решить. На данный момент испытания завершены и признаны успешными.

Как пояснил изданию бывший заместитель командующего ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев , вся техника перед запуском в серийное производство испытывается в жестких климатических и технических условиях. По его словам, подобный режим работы позволяет выявить недостатки, которые позже обобщаются, фиксируются и устраняются. "Сирия хорошо подходит для таких испытаний — там всегда жарко, много пыли. Кроме того, РЛС приходится работать в круглосуточном режиме — обстановка в республике неспокойная и зенитчикам надо постоянно поддерживать радиолокационное поле", — сообщил изданию Бижев.