Ракета КНДР достигла экономической зоны Японии

Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии

Как сообщил на пресс-конференции в Токио генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, Пхеньян запустил ракеты утром в среду, 2 октября (по местному времени. — Ред.)

На данный момент никаких сообщений об ущербе рыболовецким судам не поступало. Мы продолжаем собирать информацию, — цитирует его ТАСС.

По властей Южной Кореи, запуски были произведены из района порта Вонсан на восточном побережье КНДР. Неизвестно присутствовал ли северокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты.

Пхеньян с июля текущего года регулярно запускает баллистические ракеты ракет малой дальности. Только в августе было проведено пять таких испытаний. Как писал News.ru, в ночь на 10 сентября КНДР дважды запустила несколько снарядов в сторону Японского моря. Было установлено, что запуски производились из полигона близ провинции Пхёнган.