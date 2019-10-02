Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа дата последнего пуска ракеты «Рокот» 

News.ru + ещё 1 50 минут назад
Первый заместитель гендиректора АО «Спутниковая система „Гонец“ Олег Химочко рассказал, когда будет произведён последний пуск ракет „Рокот“. По его словам, она выведет на орбиту три спутника связи системы „Гонец“.
Химочко сообщил, что запуск базовой версии данной модели состоится 29 ноября с космодрома Плесецк. При этом он допустил перенос сроков на один месяц.
Как сообщает ТАСС, сейчас готовится отправка спутников на космодром. Даже в случае переноса запуска их доставят в уже запланированное время.
News.ru ранее писал, что Минобороны провело последний запуск ракеты „Рокот“ 30 августа. Больше снаряды подобного типа использоваться не будут, сообщил глава космодрома Плесецк Николай Нестечук. По его словам, завершение эксплуатации данной модели связано с вводом нового типа вооружения, отметил он.
Ракета-носитель лёгкого класса „Рокот“ была создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый её запуск состоялся в 2000 году. Она состоит из двух блоков ускорителей и космической головной части.
News.ru: последние новости
Китай впервые показал новейший стелс-беспилотник Китай впервые показал новейший стелс-беспилотник Глава МИД Индии высказался относительно закупок оружия у России Глава МИД Индии высказался относительно закупок оружия у России Новый российский истребитель МиГ-35 оценили в США Новый российский истребитель МиГ-35 оценили в США
Комментарии
Оружие , Армия , Видео , Министерство обороны , Плесецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония мгновенно отреагировала на ракеты КНДР
Япония мгновенно отреагировала на ракеты КНДР1
Трамп объявил о попытке переворота в США
Трамп объявил о попытке переворота в США1
Северная Корея обстреляла Японию
Северная Корея обстреляла Японию16
В Сирии испытали российскую С-500
В Сирии испытали российскую С-500
Пугачева сделала замечание «уничижающемуся» Билану
Пугачева сделала замечание «уничижающемуся» Билану9
Видео
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
01:05
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
В мире
«Взбесившаяся» телега разгромила аэропорт Чикаго
00:32
«Взбесившаяся» телега разгромила аэропорт Чикаго
Происшествия
Порошенко предрек снятие санкций с России
03:12
Порошенко предрек снятие санкций с России
В мире
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение»
04:50
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение»
В мире
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
09:45
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
В мире Кавказ
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
00:30
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
Шоу-бизнес
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
03:51
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
В мире Украина
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
05:09
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
В мире Украина
Петербург накрыл разрушительный ураган
00:16
Петербург накрыл разрушительный ураган
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение