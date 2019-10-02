Названа дата последнего пуска ракеты «Рокот»

Первый заместитель гендиректора АО «Спутниковая система „Гонец“ Олег Химочко рассказал, когда будет произведён последний пуск ракет „Рокот“. По его словам, она выведет на орбиту три спутника связи системы „Гонец“.

Химочко сообщил, что запуск базовой версии данной модели состоится 29 ноября с космодрома Плесецк . При этом он допустил перенос сроков на один месяц.

Как сообщает ТАСС, сейчас готовится отправка спутников на космодром. Даже в случае переноса запуска их доставят в уже запланированное время.

News.ru ранее писал, что Минобороны провело последний запуск ракеты „Рокот“ 30 августа. Больше снаряды подобного типа использоваться не будут, сообщил глава космодрома Плесецк Николай Нестечук. По его словам, завершение эксплуатации данной модели связано с вводом нового типа вооружения, отметил он.

Ракета-носитель лёгкого класса „Рокот“ была создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый её запуск состоялся в 2000 году. Она состоит из двух блоков ускорителей и космической головной части.