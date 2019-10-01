В Пекине показали ракету, США пора беспокоиться?

На параде в Пекине показали межконтинентальную ракету

Китай впервые показал межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 на параде в Пекине 1 октября. Еще одной важной новинкой стала демонстрация баллистической ракеты средней дальности DF-17. Таким образом КНР в очередной раз продемонстрировала, что на вооружении страны имеется немало образцов техники, которая способна вызвать серьезную тревогу Соединенных Штатов

В Китае 1 октября отмечается 70-летие образования республики. В честь этого события в КНР проходит серия крупных мероприятий, в том числе состоялся грандиозный военный парад в Пекине.

По столичной площади Тяньаньмэнь проехали 16 подвижных грунтовых ракетных комплексов «Дунфэн-41» (DongFeng-41, DF-41 или CSS-X-10 по классификации НАТО ). Ранее DF-41 никогда не принимала участия в военных парадах.

Как сообщалось ранее, Народно-освободительная армия Китая уже развернула на северо-востоке страны в провинции Хелунцзян вторую ракетную бригаду, оснащенную новейшими межконтинентальными баллистическими ракетами DF-41.

Межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 является твердотопливной МБР, при этом она более мощная и тяжелая, чем DF-31A и разрабатываемая DF-31B, и оснащена разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН). Новая китайская ракета создается в грунтовом, железнодорожном и шахтном вариантах.

Разделяющаяся головная часть МБР DF-41 несет от 10 до 12 боевых блоков с индивидуальным наведением, что позволяет рассчитывать на успешное преодоление противоракетной обороны такой страны, как США. Дальность стрельбы, которая в