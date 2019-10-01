Индия поставила США на место в вопросе с С-400

Индия: США не должны указывать нам по поводу закупки С-400 у России

Вашингтон не должен указывать Нью-Дели , у кого закупать или не закупать военную технику, в том числе это касается и приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар.

"Мы всегда утверждали, что наши закупки, подбор поставщиков военной техники — это абсолютно суверенное право", — отметил министр в беседе с журналистами во время визита в Вашингтон. Джайшанкар подчеркнул, что Индия против того, чтобы какая-то страна указывала ей, что и у кого покупать или не покупать. "Это наша свобода выбора, и мы думаем, что в интересах всех это признать", — цитирует главу МИД ТАСС, ссылаясь на телеканал NDTV.

Напомним, договор о поставке в Индию пяти комплектов С-400 был подписан осенью 2018 года. Сумма сделки — 5,43 миллиарда долларов. Этот факт вызвал недовольство Вашингтона, который пригрозил санкциями государствам, приобретающим у России оружие и военную технику

Индия стала четвертым иностранным покупателем "Триумфов" после Беларуси, Китая и Турции. Возможность покупки С-400 обсуждают с Россией Саудовская Аравия, Марокко и Ирак. Всего в списке потенциальных покупателей более десятка государств.