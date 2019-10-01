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Индия: США не должны указывать нам по поводу закупки С-400 у России 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Индия поставила США на место в вопросе с С-400
Фото: Reuters
Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, у кого закупать или не закупать военную технику, в том числе это касается и приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар.
"Мы всегда утверждали, что наши закупки, подбор поставщиков военной техники — это абсолютно суверенное право", — отметил министр в беседе с журналистами во время визита в Вашингтон. Джайшанкар подчеркнул, что Индия против того, чтобы какая-то страна указывала ей, что и у кого покупать или не покупать. "Это наша свобода выбора, и мы думаем, что в интересах всех это признать", — цитирует главу МИД ТАСС, ссылаясь на телеканал NDTV.
Напомним, договор о поставке в Индию пяти комплектов С-400 был подписан осенью 2018 года. Сумма сделки — 5,43 миллиарда долларов. Этот факт вызвал недовольство Вашингтона, который пригрозил санкциями государствам, приобретающим у России оружие и военную технику
Индия стала четвертым иностранным покупателем "Триумфов" после Беларуси, Китая и Турции. Возможность покупки С-400 обсуждают с Россией Саудовская Аравия, Марокко и Ирак. Всего в списке потенциальных покупателей более десятка государств.
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Комментарии35
Оружие , Армия , В мире , Войска , МИД , ИТАР-ТАСС , Индия , Нью-Дели , США
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