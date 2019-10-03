Это оружие держит в страхе США

«Конец унижений и страданий»: Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 1 октября на параде, прошедшем на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященном 70-летию образования республики, продемонстрировала свои мощнейшие и перспективные вооружения. «Именно сегодня, 70 лет назад, председатель Мао [Цзэдун] встал тут же и торжественно объявил всему миру об основании Китайской Народной Республики, что ознаменовало собой конец более чем столетнего периода унижений и страданий, которые претерпела страна», — сказал на открытии мероприятия глава КНР Си Цзиньпин . «Лента.ру» рассказывает об основных образцах вооружений, представленных на параде, которые, по мнению Пекина, способны обеспечить дальнейшую независимость страны.

DF-5B

Дальность жидкостной двухступенчатой баллистической ракеты DF-5B варьируется в пределах 12 000-15 000 километров. Разделяющаяся головная часть (РГЧ) ракеты включает, по разным оценкам, от 3 до 8 блоков индивидуального наведения (ИН). Круговое вероятное отклонение (КВО) DF-5B — около 800 метров. Мощность каждого блока ИН ракеты — примерно 1 мегатонна (в тротиловом эквиваленте).

VCG / Getty Images

DF-17

Конструктивно DF-17 представляет ускоритель баллистической ракеты DF-16B с гиперзвуковым управляемым боевым блоком DF-ZF (ранее обозначался как WU-14). Развиваемая таким оснащением скорость составляет 5-10 чисел Маха. Дальность DF-17 оценивается в 1 800-2 500 километров. Первые совместные летные испытания ракеты и гиперзвукового блока состоялись в ноябре 2017 года. Наибольшую угрозу оружие представляет для Тайваня, Южной Кореи Японии и Индии.

Xinua / EPA

DF-26

Дальность твердотопливной баллистической ракеты DF-26 оценивается в 3 000-5 500 километров. КВО — 150-450 метров. DF-26 является первой китайской баллистической ракетой, допускающей оснащение конвенциональной боевой частью, которая способна с расстояния в 4 000 километров поразить остров Гуам , где расположена крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане.

По этой причине DF-26 в китайской прессе нередко называется «убийцей Гуама». США настолько обеспокоились китайской ракетой, что с августа по сентябрь 2018 года провели первое в истории учебное развертывание на авиабазе Перл-Харбор — Хикэм (Гавайи) тяжелых малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, тем самым отработав взаимодействие самых дорогих самолетов на планете c малозаметными истребителями пятого поколения F-22 Raptor, которые прикрывали бомбардировщики и выполняли разведку.

DF-31AG

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-31AG, первые изображения которой в китайском сегменте сети появились в 2013 году, первоначально была известна как DF-31B. Первые летные испытания оружия состоялись в 2015 году. Широкой общественности ракета представлена в 2017 году. DF-31AG является усовершенствованной DF-31A, получившей РГЧ с несколькими блоками ИН. Дальность твердотопливной трехступенчатой ракеты превышает 11 000 километров. КВО DF-31AG — около 150 метров. По своим возможностям ракета считается одной из мощнейших в арсенале современного Китая, уступая только новейшей DF-41.

VCG / Getty Images

DF-41

МБР DF-41, считающаяся самым мощным и дальнобойным оружием Китая, впервые представлена именно на прошедшем параде. Максимальная дальность DF-41 оценивается в 15 000 километров. РГЧ ракеты включает, по разным оценкам, от 3 до 10 блоков ИН, в том числе с ядерным оснащением, средствами прорыва противоракетной обороны (ПРО) противника и ложными мишенями. В максимальной версии боевая часть МБР представлена, предположительно, ядерным моноблоком мощностью 1 мегатонна.

Roman Pilipey / EPA-EFE

Разработка DF-41 началась в конце прошлого — начале текущего веков. Первый полет МБР состоялся, согласно данным американской разведки, в июле 2012 года. На вооружение DF-41 начала поступать в 2017 году. Западного побережья США ракета способна достичь за 30 минут, европейской части России — за 20 минут. Впрочем, последнего российские официальные лица не ожидают, несмотря на развертывание DF-41 в северо-западной части Китая.

DF-100

Впервые представленная на параде сверхзвуковая стратегическая крылатая ракета DF-100 (другое название — CJ-100) предназначена для поражения сильно укрепленных сооружений, в частности, подземных бункеров, или, по других данным, крупных морских целей. Дальность оружия оценивается в 2 000-3 000 километров.

Wu Hong / EPA

JL-2

Баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Julong-2 (JL-2) получают (по 12 единиц) атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 094 (Jin). Дальность действия таких ракет оценивается в 8 000-12 000 километров. Шесть АПЛ проекта 094 составляют основу морской компоненты формирующейся китайской ядерной триады.

В настоящее время Пекин на основе DF-41 разрабатывает для подлодок проекта 096 ракеты JL-3, первые летные испытания которых состоялись в ноябре 2018 года. Считается, что по своим возможностям JL-3 окажется сопоставимой с американской Trident II D-5 и российской Р-30 «Булава-30», в частности, будет способна поразить любую цель на территории материковых США. Пока же АПЛ проекта 094, особенно в области малошумности, сопоставимы с советскими и западными субмаринами второго поколения.

HSU001

Внешне беспилотная подводная лодка HSU001, впервые представленная на параде, напоминает уменьшенную американскую Orca («Косатка») компании Boeing . В отличие от второй, первая получила не один, а два гребных винта. Точное назначение HSU001 не известно, вероятно, беспилотная субмарина способна выполнять глубоководную разведку, проводить противоминные работы и, конечно, переносить оружие.

Jason Lee / Reuters

GJ-11

Ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) GJ-11 (Sharp Sword) создан по схеме летающего крыла. Первый полет БПЛА совершил в 2013 году. Показанный на параде образец отличается от ранее испытанного прототипа плоским соплом, обеспечивающим радиолокационную малозаметность дрона. Согласно китайской прессе, GJ-11 во внутренних отсеках способен переносить до тонны боеприпасов, а для ориентации в пространстве использует спутниковую навигацию, что позволяет дрону осуществлять продолжительные миссии далеко за пределами страны. Вероятнее всего показанный в единственном экземпляре GJ-11 является макетом БПЛА, окончательный вариант которого может значительно отличаться от продемонстрированного на параде.

WZ-8

В отличие от GJ-11, два экземпляра сверхзвуковых разведывательных БПЛА WZ-8, показанных на параде, скорее всего близки к реальным образцам, поскольку над такими дронами Поднебесная работает достаточно продолжительное время. Внешне WZ-8 напоминает запускаемый с американского стратегического бомбардировщика B-52H БПЛА D-21B, который США в марте 1971 года потеряли над Китаем. Вероятно, именно поэтому представленный на параде экземпляр WZ-8, подобно D-21B, получил в верхней части фюзеляжа точки крепления и оказался лишен воздухозаборников.

Jason Lee / Reuters

H-6N

Наиболее вероятным кандидатом на запуск WZ-8 является H-6N — созданный на основе советского Ту-16 средней дальности китайский стратегический бомбардировщик. Представленная на параде модификация H-6N отличается наличием штанги для воздушной дозаправки, позволяющая существенно расширить дальность полета китайского самолета. Последнее обстоятельство, с некоторыми оговорками, может послужить достаточным основанием для того, чтобы считать Китай третьей страной в мире, после США и России, обладающей полноценной ядерной триадой.

VCG / Getty Image

DF-21D

Одной из перспективнейших ракет, которые получит H-6N, считается CH-AS-X-13, которая, предположительно, оказывается адаптированной для воздушного запуска двухступенчатой твердотопливной баллистической ракетой DF-21D. Оценка дальности полета CH-AS-X-13 — 3 000 километров. Поскольку H-6N имеет боевой радиус около 6 000 километров, то, запускаемая с бомбардировщика, CH-AS-X-13 способна достичь США. В США уверены, что китайская аэробаллистическая ракета будет готова к развертыванию в 2025 году.

Однако и сама DF-21D, показанная на параде, представляет серьезную опасность для потенциальных противников Китая, поскольку является первой и единственной в мире противокорабельной баллистической ракетой (дальностью 2 700 километров): считающееся «убийцей авианосцев» оружие фактически послужило одной из основных причин прекращения действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

И это не все. В настоящее время DF-21D модернизируется до DF-21G, отличающейся на 30 процентов увеличенной мощностью, а также мобильной пусковой установкой, способной к перемещению в условиях бездорожья.